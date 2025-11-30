El mètode «punxarodes»: la tècnica d'una banda que atracava turistes al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de lladres que assaltava turistes al centre de Barcelona amb el mètode "punxarodes" en ple pic de la temporada alta de l'estiu. Amb un modus operandi ben estudiat, punxaven intencionadament les rodes de vehicles conduïts per turistes, generalment de lloguer o amb matrícula estrangera, i aprofitaven un descuit per robar a l'interior dels turismes.
El cos ha detingut tres homes d'entre 43 i 49 anys per almenys 10 robatoris entre el 9 d'agost i el 25 de setembre. Els arrestats, que acumulen 104 detencions, havien aconseguit un botí de bosses de mà, aparells electrònics, documentació i targetes de crèdit i diners per valor d'uns 40.000 euros.
En què consisteix el mètode "punxarodes"?
Els autors del mètode "punxarodes" punxen intencionadament les rodes dels vehicles mentre el conductor circula o acaba de pujar al vehicle després d'una parada breu, sigui en un semàfor en vermell o en una zona turística. Quan la víctima s'adona de la punxada i s'atura per comprovar l'estat del vehicle, els autors s'ofereixen a ajudar-lo i aprofiten aquesta distracció per sostreure els objectes de l'interior del vehicle: maletes, bosses de mà, telèfons mòbils, entre altres coses.
Els autors actuen de manera coordinada i utilitzen motocicletes o ciclomotors per detectar les víctimes, cometre el fet delictiu i garantir la seva fugida. A més, sovint posaven en perill la seguretat viària amb maniobres arriscades que podien provocar un accident de trànsit.