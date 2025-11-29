Afectacions a l'R2sud, R13, R14, R15 i R16 per una incidència aquest dissabte al matí

Una incidència a la infraestructura entre les estacions de Garraf i Castelldefels provoca aquest dissabte al matí afectacions a les línies R2sud, R13, R14, R15 i R16 de Rodalies, segons ha informat Renfe. L'avaria s'ha produït pels voltants de les 06.45 hores i obliga els trens a circular per via única en aquest tram de set quilòmetres a cavall entre les comarques del Baix Llobregat i el Garraf. Tècnics d'Adif estan treballant a la zona per solucionar la incidència, que s'espera que no s'allargui. "Circulació per via única entre Garraf i Castelldefels a causa d'una incidència tècnica. Els trens poden quedar aturats i incrementar el temps de recorregut a mesura que s'apropen al punt afectat", detalla Rodalies de Catalunya a X.\r\n