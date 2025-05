La «refundació» de la DGAIA se centrarà a prevenir maltractaments i abusos

Les irregularitats detectades en la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) s'han traslladat aquest dimarts al debat parlamentari després del degoteig de notícies que afecten la direcció general: els casos de violència sexual, el cobrament de prestacions i mecanismes de control, el "tensionament" del sistema de protecció de menors en el període 2016-2020 i la consegüent realització de contractes d'emergència. "Estem compromesos a abordar aquesta qüestió amb la màxima transparència", ha assegurat al ple la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, que ha anunciat que el pla del Govern de "refundació" i "transformació integral" de la DGAIA es comunicarà la setmana que ve.

"Aquest pla no pot esperar ni un dia més", ha dit la consellera, que ha detallat que es farà pivotar tota l'organització cap a la prevenció dels maltractaments i els abusos a la infància, però també cap a la prevenció del desemparament treballant "intensament" amb les famílies. A més, es redimensionaran els equips i s'avançarà en la tecnificació dels perfils per assolir la "màxima qualitat" en l'atenció a la infància tutelada i extutelada. Així ho ha avançat la consellera interpel·lada per la diputada de Junts Ennatu Domingo, qui ha exigit al Govern "els canvis que siguin necessaris per a la transformació integral" de la DGAIA.

Deficiències durant anys

Martínez Bravo ha reiterat la seva "consternació" pel cas d'abusos sexuals soferts per una nena tutelada per la DGAIA i ha afirmat que el Govern arribarà "fins al final per esclarir els fets i que caigui tot el pes de la llei sobre els culpables". La consellera ha dit que revisaran els protocols perquè fets com aquest no tornin a passa i ha subratllat que els informes de les sindicatures de Greuges i Comptes assenyalen "deficiències en la gestió durant els darrers anys" que exigeixen una "revisió a fons i mesures contundents". També ha destacat que hi ha "un ampli consens" amb les entitats del tercer sector social i els treballadors de la DGAIA.

En aquest sentit, ha demanat a l'oposició consens i "rigor" davant "del soroll i els intents d'instrumentalització política" i ha insistit que el Govern donarà "totes les explicacions possibles" amb la vocació d'obrir una "nova etapa" en la DGAIA. En la mateixa línia s'ha expressat aquest dimarts la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, qui ha defensat impulsar la transformació de la direcció general "de dalt a baix" en lloc de "mesures quirúrgiques".

Comissió d'investigació

PSC, ERC i Comuns han pactat la creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre la gestió de la DGAIA des del 2011 fins a l'actualitat, i Junts també ha demanat una comissió parlamentària per la seva banda. El ple haurà de debatre i aprovar la creació d'aquest òrgan parlamentari. "Si la comissió d'investigació és per tapar les vostres vergonyes, no ens hi trobaran", ha reblat la diputada de Junts Ennatu Domingo. Martínez Bravo ha retret a Junts haver "mirat cap a una altra banda" durant la seva gestió de la DGAIA quan governava la Generalitat. "El que hem de fer és mirar cap endarrere per veure què ha fallat per millorar-ho, no per buscar culpables. Estem abocats a obrir aquesta nova etapa", ha conclòs la consellera.