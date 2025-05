El Govern es personarà en el cas de la menor tutelada i anuncia una «transformació» a la DGAIA

"És evident que la DGAIA necessita una transformació profunda i això porta sent evident molts anys". Així s'ha expressat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en declaracions a Balaguer, on s'ha referit a les últimes polèmiques que esquitxen la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Martínez Bravo ha anunciat que el Govern es personarà com a acusació popular en el cas de la menor tutelada víctima d'una trama de prostitució i pederàstia. El departament ha obert un expedient. "Volem arribar fins al final", ha dit. Pel que fa als problemes en la contractació, ha explicat que properament es farà públic un pla de transformació, i ha reivindicat que aquest govern ha estat el primer que hi ha intervingut.

Mentre el Departament de Drets Socials i Inclusió, la síndica de greuges i els jutjats investiguen l'ens públic pel cas d'agressions sexuals i prostitució que va començar a afectar una nena tutelada quan tenia tan sols 12 anys i que ha destapat una xarxa pederasta amb com a mínim 16 adults implicats, l'Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes han obert una causa paral·lela per un presumpte entramat fraudulent relacionat amb els ajuts als extutelats, tal com ha avançat La Vanguardia.

Concretament, investiguen si dues empreses que treballen per a la DGAIA, la Fundació Resilis i l'UTE Fundació Mercè Fontanilles, han continuat pagant ajudes públiques a joves majors d'edat que ja han trobat una feina i que no viuen als pisos de protecció com si no fos el cas, amb prestacions fantasma. Això, arran de la denúncia d'un extreballador que assegura que va alertar els seus caps quan va detectar els pagaments suposadament fraudulents i que aquests no van fer res al respecte.

"Si no estàs còmode, marxa o vota un altre partit"

De fet, explica que li van dir: "Si no estàs còmode, marxa o vota un altre partit". Aquestes converses, que es van allargar durant cinc mesos, estan gravades. És la mesura que l'educador social diu que va prendre després de veure's obligat pels caps a emetre documentació falsa per mantenir el presumpte frau i denunciar-ho sense resposta davant les instàncies superiors de la DGAIA i la fundació Mercè Fontanilles.

Fins i tot, un presumpte beneficiari il·lícit d'aquests ajuts constava com a resident a Catalunya, però treballava a València. Aquests beneficiaris, però, després s'han trobat amb problemes amb Hisenda, segons explica el denunciant, que va demanar la baixa per presumptes vexacions i amenaces d'alguns dels joves involucrats. "És una negligència i un despropòsit", es queixa.