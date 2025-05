La DGAIA: què és, quines funcions té i per què viu una crisi?

La DGAIA està d'actualitat constantment en els últims mesos. Les seves sigles signifiquen Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i és un organisme de la Generalitat que s'encarrega de vetllar pels menors d'edat a qui els falten referents familiars que se'n puguin fer càrrec.

A Catalunya, el sistema de protecció a la infància i l'adolescència compta amb més de 5.000 places per a acollir diverses realitats, que integren tant l'arribada de migrants sols com la dels infants amb pares als quals se'ls ha retirat la custòdia. Tanmateix, el sistema —i els centres que el conformen— està al límit des de fa temps. Això provoca que hi hagi disfuncions que afecten menors d'edat que podrien ser derivats a centres, però per als quals no sempre hi ha espai.

Quines funcions té?

Tal com recull la Generalitat al seu portal, les principals funcions de la DGAIA són:

Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, programar els serveis i recursos en matèria de protecció i elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desemparament.

Promoure els drets dels infants i adolescents de Catalunya, en especial el dret de participació com a ciutadans actius i de promoció del seu benestar.

Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixin l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assistència, recuperació i reinserció d'infants i adolescents que hagin estat víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral.

Promoure i prestar serveis públics especialitzats per atendre els maltractaments d'infants i adolescents.

Planificar i executar les competències que se li han atribuït en matèria d'infants i adolescents en situació de risc social.

Protegir i tutelar els infants i adolescents desemparats, assumir-ne la guarda en els supòsits establerts per llei i executar les mesures d'atenció i protecció proposades en cada cas.

Promoure programes d'orientació i integració social i laboral dels infants i adolescents tutelats i extutelats.

La crisi per les violacions a una menor tutelada

La crisi actual és arran del cas d'agressions sexuals i prostitució que va començar a afectar una nena quan tenia tan sols 12 anys, i que va acabar sent tutelada per un jove de 25 anys quan ella en tenia 16 i feia temps que arrossegava casos de violències sexuals. Ara, mentre els jutjats investiguen un dels casos de pederàstia més greus destapats al país, gran part dels focus apunten també a què va fallar per no detectar abans la vulnerabilitat de la principal víctima d'aquestes violències sexuals. Tot plegat en un moment de canvis a la DGAIA, i amb un cúmul de deures pendents que fa temps que assenyala el sector.

De moment, el Govern, a través del Departament de Drets Socials i Inclusió, ja ha anunciat l'obertura d'un expedient per revisar l'actuació de l'administració durant tot el procés. La conselleria evita entrar a respondre preguntes sobre el cas -seguint una política de no transmetre informació sobre casos particulars que afecten menors d'edat- però en un comunicat breu especifiquen que les violències sexuals haurien començat quan la nena "vivia en un centre de la DGAIA". "Va ser gràcies a la intervenció del personal educatiu del centre, que va detectar indicis d'abusos i va activar els protocols pertinents, que es va poder tramitar la denúncia", afegeix el posicionament oficial. Més endavant, s'espera que la consellera, Mònica Martínez Bravo, comparegui al Parlament per donar més explicacions del sistema de protecció a l'infant que desplega l'administració catalana.