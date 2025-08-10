Detingut un empresari per explotació laboral: imposava 90 hores setmanals i pagava 850 euros al mes

Els Mossos d'Esquadra han detingut el propietari d'una empresa de serveis de neteja i gestió de residus de Malgrat de Mar, al Maresme per explotació laboral, falsedat documental i contractació irregular. L'arrestat, de 47 anys i veí de Blanes, la Selva, tenia diversos treballadors sense contracte, d'altres empleats estaven contractats amb documentació d'altres persones i imposava jornades de 90 hores setmanals de mitjana per només 850 euros al mes.
Els Mossos també han denunciat tres de les seves treballadores pels mateixos fets. L'empresa de Malgrat de Mar prestava serveis a diversos municipis tant de la província de Barcelona com de la de Girona, entre els quals Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva i Fogars.
Els investigadors van detectar irregularitats el 27 de juny en demanar a l'empresa per l'horari d'un dels seus treballadors en formar part d'una investigació policial. El propietari va informar els agents que l'empleat havia treballat amb normalitat aquella setmana i els va mostrar el seu contracte laboral, un fet impossible, ja que el treballador havia estat detingut. Davant d'aquesta irregularitat, els Mossos van contactar amb Inspecció de Treball de la Generalitat i el 24 de juliol es va fer una entrada i escorcoll conjunta a l'empresa. En el registre, es van detectar 9 treballadors que, o no disposaven de documents d'identificació o bé s'acreditaven amb una còpia de documents que pertanyien a altres persones.
Un cop van ser identificades correctament, els agents van contactar amb la Policia Nacional, que va confirmar que es trobaven en situació irregular a Espanya. Després d'agafar declaració a aquestes persones, els investigadors van detectar una possible situació d'explotació laboral que es repetia en els 9 treballadors identificats. Molts d'ells van entrar a treballar sense contracte i, passat un temps, l'empresa els va demanar que aportessin algun document d'algú que estigués residint legalment a Espanya per formalitzar un contracte laboral. A altres treballadors l'empresa directament els feia un contracte laboral utilitzant les dades d'una altra persona.
El propietari, detingut el 6 d'agost, i tres treballadores, denunciades
A més, en tots els casos els treballadors cobraven menys del que constava en el seu contracte laboral, treballaven més hores de les reglades i no disposaven dels dies de festa obligats. De fet, l'empresa s'aprofitava de la vulnerabilitat d'aquests treballadors fent-los treballar una mitjana de 90 hores setmanals per aproximadament uns 850 euros al mes. L'endemà de la inspecció del 24 de juliol, l'empresa va notificar a gairebé una vintena de treballadors amb contractes irregulars que no tornessin a treballar. El propietari de l'empresa va ser detingut el 6 d'agost per delictes contra els drets dels treballadors i per falsedat documental, i tres treballadores de l'empresa van ser denunciades per aquests mateixos fets.