Un mort i dos ferits en un apunyalament a Alemanya

Com a mínim una persona ha perdut la vida de forma violeta i diverses persones més han resultat ferides després d'una barallada que ha tingut lloc en un bar del centre de Geldern, una ciutat de l'oest d'Alemanya, durant el dissabte a la nit.
L'autor del crim ha estat arrestat i identificat: es tracta d'un home de 41 anys, segons apunten les fonts policials i presumptament ha sigut qui hauria atacat amb un ganivet com a arma durant l'enfrontament dins del pub alemany. Fins ara, el cos de policia ha mobilitzat un grup expert en homicidis amb l'objectiu d'analitzar i investigar el cas.
Per ara no hi ha més detalls del que ha succeït durant l'última nit i tampoc sobre la identitat de la persona morta ni de les víctimes ferides per l'agressió. Així mateix, encara els agents alemanys no han descobert la motivació per la qual l'individu decidit actuar d'aquesta manera. Segons fonts policials és molt aviat per "establir un mòbil per a l'atac".
Alemanya suma un atac més amb arma blanca
Durant l'any 2025 han estat diversos atacs i agressions provocades per arma blanca a Alemanya. Un d'aquests va ser efectuat a finals de maig, moment en el qual una dona va atacar amb un ganivet a diverses persones en l'estació de trens d'Hamburg. Són 18 persones les que van ser ferides, sis d'elles greument ferides i quatre s'han trobat en estat crític. En aquell aleshores, la policia alemanya tampoc coneixia el motiu de l'agressió, tot i que la dona va ser detinguda immediatament sense mostrar resistència. Segons Bild, aquesta es va apunyalar a si mateixa abans d'agredir la resta de persones.
Hi haurà ampliació.