Un adolescent obre foc al mig de Nova York i fereix tres persones

Un adolescent de 17 anys ha obert foc aquest dissabte al Times Square, en ple centre de Nova York, en una picabaralla que s'ha saldat amb tres ferits lleus, segons apuntes les primeres informacions. El Departament de Policia de Nova York ha informat que l'agressor ha estat detingut i es manté sota custòdia policial per ser interrogat.
"L'atacant ha estat arrestat i se li ha confiscat l'arma de foc", han declarat fonts oficials. L'incident ha ocorregut aquest dissabte vora la 1:20 h de la matinada, hora de Nova York, després del que sembla que ha estat un altercat amb intercanvi d'agressions verbals.
Les xarxes socials s'han fet ressò ben aviat i hi han començat a circular vídeos en què es veu una gran multitud de gent fugint del lloc i un grup d'agents de policia rodejant un automòbil. Segons la policia, els ferits, d'entre 19 i 65 anys, han patit ferides lleus i han estat hospitalitzats.
L'incident succeeix en un dels llocs més turístics del món i més emblemàtics de Nova York i després d'un mediàtic tiroteig en una planta de la torre de Manhattan, que va provocar quatre morts, entre ells s'hi trobava un alt càrrec executiu de Blackstone.
Nova York ha registrat un mínim històric de tirotejos i víctimes en els primers set mesos d'aquest any, i al juliol, segons un comunicat publicat pel departament de policia de la ciutat el 4 d'agost. La delinqüència és un tema electoral clau per a la ciutat més gran dels Estats Units d'Amèrica, que celebrarà eleccions a l'alcaldia el mes de novembre.
Hi haurà ampliació