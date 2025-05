El Govern obre un expedient a la DGAIA pel cas d'abusos a una nena tutelada de 12 anys

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha obert un expedient informatiu per revisar quines actuacions es van activar en detectar els presumptes abusos sexuals a una nena de 12 anys sota la guarda de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). El departament ho ha anunciat aquest dimecres en un comunicat en què remarca "la voluntat de transparència".

En aquest sentit, la consellera Mònica Martínez Bravo ha demanat comparèixer al Parlament per explicar les conclusions preliminars de l'expedient, que té l'objectiu de revisar en profunditat la cronologia dels fets, identificar possibles mancances o àmbits de millora i reforçar els mecanismes de protecció dels infants que són víctimes de violència sexual.

Aquest cas, que es va destapar el 2021, té en el punt de mira un home que va violar reiteradament la menor d'edat tutelada per la DGAIA a Barcelona. A més, l'anunciava en aplicacions de cites perquè altres homes la violessin conjuntament mentre els gravava. Ara la Fiscalia li demana 107 anys de presó.

També li demana 100.000 euros d'indemnització per a la víctima per danys morals, així com la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb ella, la prohibició de pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment, i la prohibició de qualsevol feina o ofici amb menors d'edat durant dècades, a més de deu anys de llibertat vigilada.

Segons l'escrit del fiscal, avançat per la Cadena SER i al qual ha tingut accés l'ACN, el processat, T.L.M., és un electricista de 45 anys, que abans del maig del 2020 va conèixer a través de l'aplicació Badoo una nena de 12 anys extremadament vulnerable. Entre maig de 2020 i octubre del 2021, l’acusat va recopilar 44 fotografies sexuals de la víctima.

L'home, a més, emmagatzemava milers d'imatges pederastes a casa seva, i per això podria ser responsable d'una xarxa de pederàstia i prostitució que va afectar altres menors.