Demanen 107 anys de presó per a un home per violar, gravar i oferir sexe amb una nena durant anys

La Fiscalia demana 107 anys de presó per a un home que va violar reiteradament una menor de 12 anys tutelada per la DGAIA a Barcelona i que anunciava la nena en aplicacions de cites perquè altres homes la violessin conjuntament mentre els gravava. Segons l'escrit del fiscal, avançat per la Cadena SER i al qual ha tingut accés l'ACN, el processat, T.L.M., és un electricista de 45 anys, que abans del maig del 2020 va conèixer a través de l'aplicació Badoo una nena de 12 anys extremadament vulnerable. L'home, a més, emmagatzemava milers d'imatges pederastes a casa seva.

La menor era víctima d'assetjament escolar i vivia tutelada per la Generalitat en un centre de menors de l’Hospitalet de Llobregat, perquè la seva mare estava malalta i no se’n podia fer càrrec. Per això, segons la Fiscalia, “tenia molt baixa autoestima”. Conscient de la seva edat i circumstàncies, l’acusat se’n va aprofitar. "Guiat per un ànim lasciu" es va guanyar la seva confiança a través de videotrucades i converses per Instagram. De seguida, l’home la va enganyar per demanar-li “fotografies i vídeos en roba interior, despullada o masturbant-se”. Entre maig de 2020 i octubre del 2021, l’acusat va recopilar 44 fotografies sexuals de la víctima.

Pocs mesos després, l’acusat, T.L., va demanar a la menor que es veiessin al centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. L’home la va recollir en cotxe i la va dur a casa seva, on, malgrat la negativa inicial de la menor, van acabar tenint relacions sexuals. “L’acusat aprofitava que la nena es fugava del centre de menors per proporcionar-li un lloc de refugi físic i, aprofitant la circumstància, posava pel·lícules pornogràfiques a la menor perquè es desinhibís i li imposava mantenir relacions sexuals vaginals i anals”, diu el fiscal.

El processat també “va aprofitar les estances de la menor a casa seva per convèncer-la de deixar-se fotografiar i gravar en roba interior o despullada” o fins i tot realitzant pràctiques sexuals denigrants i de dominació. De vegades ho feia sense que ella ho sabés: mentre la nena s’estava al sofà mirant el mòbil, ell amagava una càmera oculta i s’hi apropava per fer-li tocaments o petons. Imatges que després intercanviava per Internet amb altres pedòfils.

Poc abans del 20 de novembre, T.L. va començar a prostituir la nena per Internet. Amb una foto de la víctima, va crear un compte a l’aplicació de cites Lovoo i un altre a Instagram simulant el perfil de la noia. Amb la intenció de suplantar la identitat de la menor i exhibint fotografies en roba interior, oferia indiscriminadament a usuaris mantenir relacions sexuals grupals. Als usuaris interessats, l’acusat els contactava amb un altre perfil ja amb el seu nom, per concertar les cites a casa seva.

Es van produir almenys set trobades on l'acusat dirigia l'acció i en va fer almenys 20 vídeos. Cinc dels homes han estat identificats i un va participar-hi en dues ocasions, per la qual cosa també es dirigeixen processos judicials contra ells. Un altre individu va contactar amb l'acusat, però en saber que la víctima era menor d'edat, va desistir. L'acusat, per convèncer-lo, li va enviar vídeos pedòfils. El 9 de juny de 2022 els investigadors van irrompre al pis de l’electricista per detenir-lo. Hi van trobar milers d'imatges d’agressions sexuals a menors, inclosa la víctima d'aquest cas.

La petició de condemna de la Fiscalia

Per tot això, la Fiscalia li demana 66 anys de presó per sis agressions sexuals (11 anys per cadascuna); 12 anys de presó per agressió sexual continuada amb penetració a menor de 16 anys i els agreujants de vulnerabilitat de la víctima i actuació conjunta de dues o més persones; 11 anys i mig de presó per agressió sexual amb penetració a menor de 16 anys amb l'agreujant de víctima vulnerable; 9 anys de presó per delicte continuat d'utilització de menor d'edat per elaboració de pornografia infantil amb els agreujants de menor de 16 anys, víctima vulnerable i escenes de violència física i sexual; 5 anys de presó per possessió i distribució de pornografia infantil; 3 anys de presó per assetjament informàtic a menor de 16 anys; i un any de presó per exhibició obscena davant menor d'edat.

També li demana 100.000 euros d'indemnització per a la víctima per danys morals, així com la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb ella, la prohibició de pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment, i la prohibició de qualsevol feina o ofici amb menors d'edat durant dècades, a més de deu anys de llibertat vigilada.