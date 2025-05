El Govern decideix que la DGAIA deixi de gestionar la contractació i les prestacions

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) deixarà de gestionar la contractació i les prestacions, segons ha avançat SER Catalunya, unes competències que assumiran altres direccions generals dins del Departament de Drets Socials. És la primera mesura del Govern en el marc de la "refundació" de l'agència, en crisi per l'escàndol de prostitució i violacions a una menor tutelada, el cobrament de prestacions i mecanismes de control, el "tensionament" del sistema de protecció de menors en el període 2016-2020 i la consegüent realització de contractes d'emergència.

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, donarà els detalls de la "transformació integral" de la DGAIA aquest dilluns al matí en roda de premsa, després que es mostrés "compromesa" a abordar la qüestió amb la "màxima transparència". En el mateix sentit, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va defensar una transformació de la direcció general "de dalt a baix" en lloc de "mesures quirúrgiques".

Al seu torn, PSC, ERC i Comuns han pactat la creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre la gestió de la DGAIA des del 2011 fins a l'actualitat, i Junts també ha demanat una comissió parlamentària per la seva banda. "El que hem de fer és mirar cap endarrere per veure què ha fallat per millorar-ho, no per buscar culpables. Estem abocats a obrir aquesta nova etapa", va reblar Martínez Bravo.