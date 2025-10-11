Investiguen la filtració d’un premi Nobel a les cases d’apostes

El Nobel de la Pau d'aquest any no ha estat exempt de polèmica i debat. Primer, perquè existia l'opció que el guanyés Donald Trump, tot i que després el resultat va guardonar a l'opositora veneçolana María Corina Machado.
Ara, una nova polèmica envolta el Nobel. Les autoritats noruegues responsables del Premi han obert una investigació per una possible filtració del nom de la persona premiada, després que es detectés un augment sobtat de les apostes a favor seu en diverses plataformes digitals poc abans de l’anunci oficial.
La notícia li va ser comunicada personalment a Corina Machado pel director de l’Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken, a les 10 del matí, a través d'una trucada telefònica. Abans, però, s’havia produït un increment de les apostes sobre qui guanyaria el Nobel al portal Polymarket, especialitzat en pronòstics polítics.
Fins la mitjanit del dijous, la favorita era Yulia Navalnaya, vídua de l’activista rus Alexei Navalny, seguida de l’expresident nord-americà Donald Trump, l'opositora veneçolana María Corina Machado, en tercer lloc; i, per últim, el Papa Lleó XIV. Segons informacions recollides per alguns mitjans noruecs, en aquesta aposta internacional del Premi Nobel, es podia guanyar fins a 65.000 dòlars.
El sospitós, i el que estan investigant les autoritats noruegues és que, en només dues hores, les probabilitats de Machado de guanyar el premi van passar del 3,75% al 72,8% en la plataforma, un salt que ha aixecat sospites sobre una possible filtració d’informació.
Harpviken ha declarat que l’Institut Nobel es pren “amb la màxima seriositat” qualsevol sospita d’irregularitat i ha demanat una investigació exhaustiva. També Jørgen Watne Frydne, president del comitè, ha defensat la integritat del procés, tot afirmant que “el grup és conegut per la seva discreció i professionalitat”. Cal recordar que el comitè que decideix el Nobel de la Pau està format per cinc membres intel·lectuals elegits pel parlament de Noruega, i les seves deliberacions són tradicionalment confidencials, així com la llista de nominats.