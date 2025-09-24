Begoña Gómez s'enfronta a un possible judici amb jurat popular

Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, podria ser jutjada davant un tribunal popular pel cas de presumpta malversació per la qual se l'investiga. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Gómez aquest dissabte per comunicar-li que, si arribés el moment, el cas seria dirimit per un jurat popular. El magistrat ho ha comunicat aquest dimecres a través d'una interlocutòria en què no es detallen els fets que se li atribueixen.
A part de citar Begoña Gómez, el magistrat Peinado també ha apel·lat la seva assessora, Cristina Álvarez, i el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre. Tots tres hauran d'acudir a la seu judicial aquest pròxim 27 de setembre a les sis de la tarda. En la compareixença, les acusacions hauran d'exposar els fets i els delictes que els atribueixen a tots tres.
Peinado els ha citat en el marc de la peça separada en què s'investiga la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la Moncloa. Concretament, es vol esclarir si es va produir un desviament de diners públics i si Álvarez va exercir altres funcions privades per a Gómez. En el cas que s'anés a judici, el cas seria dirimit per un jurat popular.
Tot i que en un principi “es va considerar que no procedia l’admissió a tràmit de la querella” de Vox dirigida contra Álvarez, ara l'instructor apunta que “la delimitació de l’objecte del procés és de cristal·lització progressiva”. Per això, insisteix que “ni l’atestat, ni la denúncia ni la querella, com a mitjans d’iniciació del procés penal, ofereixen una imatge fixa del desenllaç jurisdiccional de la fase d’investigació”.
En tot cas, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid sí que ha pres la decisió de transformar les diligències arran de la investigació feta fins ara.
Un "favor" per a una amiga
El passat 10 de setembre, Begoña Gómez ja va declarar davant el jutge Peinado. La dona del president del govern espanyol només va respondre unes breus preguntes de la seva defensa. Segons fonts jurídiques, Gómez es va limitar a desgranar quines són les funcions de la seva col·laboradora i a afirmar que Álvarez té accés a tota la seva agenda.
Abans d'aquesta compareixença, l'assistent de Begoña Gómez es va acollir al dret a no declarar pel delicte de malversació davant del jutge. El jutge veu delicte en la tasca de l'assessora en relació amb activitats privades de Gómez en la recerca de finançament per a la càtedra de Transformació Social Competitiva que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Álvarez va reconèixer el desembre passat, durant la primera declaració en qualitat de testimoni, l'autoria de determinats els correus electrònics. En un d'ells manifestava als responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez li "encantaria" que l'asseguradora continués patrocinant el màster de la Complutense. Va afirmar que ho va fer com a "favor" per a una amiga, distingint aquesta actuació de les que desenvolupa com a assistent per portar la seva agenda "365 dies durant 24 hores al dia".