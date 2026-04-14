Sánchez tanca la visita a la Xina amb acords per reforçar l’exportació porcina

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tancarà aquest dimecres la seva visita oficial a la Xina, en què a més de reforçar la relació diplomàtica amb el govern de Xi Jinping ha signat 19 acords bilaterals, entre els quals destaquen especialment els vinculats al sector porcí. Els nous protocols amplien les opcions d’exportació i consoliden el mercat xinès com a principal destinació de la carn de porc de l’Estat. Així, s’ha acordat un nou marc per a l’exportació de proteïnes animals processades que permetrà donar sortida a subproductes derivats de la indústria càrnia.
El govern espanyol i la Xina també han pactat modificar el protocol vigent d’exportació de carn de porc per incloure-hi productes cuits. Aquest canvi amplia el ventall d’empreses que podran exportar, incloent-hi les especialitzades en elaborats carnis amb tractament tèrmic.
La signatura -que s'ha fet per part del ministre Albares i el govern xinès- tindrà impacte directe a Catalunya. El mercat xinès es manté com el principal destinació de les exportacions de carn de porc de l’Estat. A més dels acords específics sobre porc, el paquet inclou la possibilitat d’exportar fertilitzants elaborats a partir de proteïnes animals, com la sang procedent de la indústria càrnia.
En total, s’han signat sis acords agroalimentaris que també inclouen nous protocols sanitaris per a productes vegetals com el pistatxo i la figa seca, així com sobre sanitat animal. També s’ha rubricat un memoràndum d’entesa sobre indicacions geogràfiques. Més enllà del sector agroalimentari, la visita s’ha tancat amb acords en àmbits com la inversió, la innovació, el transport sostenible, l’educació i la cultura, així com amb la creació d’un mecanisme de diàleg estratègic anual.
En l’última jornada del viatge, aquest dimecres, Sánchez mantindrà a primera hora una trobada amb empreses innovadores a l’Hotel Regent, amb foto de família inclosa, en una cita orientada a reforçar els vincles econòmics i tecnològics. Posteriorment, el president del govern espanyol es reunirà amb el president de la Cambra de Comerç de la UE a la Xina, Jens Eskelund, també a l’Hotel Regent, en una reunió centrada en les relacions comercials i el paper de les empreses europees al mercat xinès.