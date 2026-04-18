I ara, els ovnis: Trump desclassificarà més documents «molt aviat»

Quan Donald Trump parla, puja el pa. Mentre continuen les tensions pel conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units s'ha despenjat, ara, assegurant que l'executiu americà desclassificarà arxius del govern relacionats amb ovnis i fenòmens aeris inexplicables "molt aviat". Trump ho ha deixat caure després de felicitar a Pete Hegseth, el secretari de defensa dels EUA.
De fet, el president americà ha assegurat que li ha demanat personalment a Hegseth que "comenci a revelar" aquests documents. "Hem trobat informació molt interessant", ha afegit Trump que, tot i no posar una data concreta, ha afegit que començaran a fer públics aquests documents "pròximament". "Ens hem fet moltes preguntes... és un tema que et captiva la ment", ha sentenciat el líder de l'executiu americà.
Sánchez solemnitza la internacional anti-Trump a Barcelona
A casa nostra, Barcelona s'ha convertit aquest cap de setmana en la capital mundial del progressisme. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, erigit en referent contra les polítiques de Donald Trump -des dels aranzels, passant per l'increment de la despesa militar, el genocidi a Gaza, la intervenció a Veneçuela o la guerra a l'Iran-, presideix cimeres i trobades al més alt nivell per reforçar les aliances de l'estat espanyol i consolidar aquesta mena d'internacional antitrumpiana des de la capital catalana.
Fonts del govern espanyol donen molt pes a la bateria de reunions d'aquestes pròximes hores, que també reben amb entusiasme al Palau de la Generalitat. Certifica, diuen, que Catalunya torna a tenir pes al món. El president, Salvador Illa, també mantindrà una desena de trobades amb alguns dels dirigents que visiten aquests dies Catalunya.
Ovnis a Montserrat
La passió per la vida extraterrestre també existeix a Catalunya. De fet, el grup Ovnis Montserrat obre les portes de l'Hotel Bruc i organitza trobades per continuar amb la tradició ufològica que es va originar durant els anys 70 a la serralada catalana: «Si algú ens ha titllat de bojos, és perquè no sap el que venim a fer».