L'Iran anuncia l'obertura de l'estret d'Ormuz mentre duri l'alto el foc al Líban

El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Seyed Abbas Araghchi, ha anunciat l'obertura de l'estret d'Ormuz per a "tots els vaixells comercials" mentre duri l'alto el foc entre l'Israel i el Líban. En un missatge a les xarxes, Abbas Araghchi ha dit que els vaixells podran navegar, com ha anunciat l'organització marítima i de ports de la República Islàmica de l'Iran.
L'obertura arriba un dia després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés l'alto el foc de deu dies amb efecte immediat entre el Líban i Israel. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels EUA explicava que després d'unes converses "excel·lents" amb "l'altament respectat" president del Líban, Joseph Aoun, i amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tots dos "han acordat" la treva "per tal d'aconseguir la pau entre els seus països".
Precisament els bombardejos de l'exèrcit israelià a Teheran van ser el motiu pel qual la treva pactada amb l'Iran la setmana passada va quedar en paper mullat. Els nord-americans havien supeditat l'aturada de la guerra a la reobertura de l'Estret d'Ormuz, el qual va recuperar la normalitat durant hores, però a causa dels atacs de Netanyahu al Líban la pau va esquerdar-se aquell mateix dia.
Ara, però, sembla que el conflicte entre els diferents països torna a refredar-se. Com a mínim, durant els deu dies d'alto el foc. El republicà també ha anunciat que convidarà els dos mandataris a la Casa Blanca amb l'objectiu de mantenir les primeres converses "serioses" entre Israel i el Líban des del 1983. "Les dues parts volen veure la pau, i crec que passarà, ràpid!", ha asseverat Trump.