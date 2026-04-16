Trump anuncia un alto el foc de deu dies entre Israel i el Líban

Nou gir de guió en el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous un alto el foc de deu dies amb efecte immediat entre el Líban i Israel. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels EUA explica que després d'unes converses "excel·lents" amb "l'altament respectat" president del Líban, Joseph Aoun, i amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, tots dos "han acordat" la treva "per tal d'aconseguir la pau entre els seus països".
Precisament els bombardejos de l'exèrcit israelià a Teheran van ser el motiu pel qual la treva pactada amb l'Iran la setmana passada va quedar en paper mullat. Els nord-americans havien supeditat l'aturada de la guerra a la reobertura de l'Estret d'Ormuz, el qual va recuperar la normalitat durant hores, però a causa dels atacs de Netanyahu al Líban la pau va esquerdar-se aquell mateix dia. Ara, però, sembla que el conflicte entre els diferents països torna a refredar-se. Com a mínim, durant els deu dies d'alto el foc. El republicà també ha anunciat que convidarà els dos mandataris a la Casa Blanca amb l'objectiu de mantenir les primeres converses "serioses" entre Israel i el Líban des del 1983. "Les dues parts volen veure la pau, i crec que passarà, ràpid!", ha asseverat Trump.
L'inquilí de la Casa Blanca ha detallat també que les converses entre els dos països es van reprendre dimarts passat. Fa més de trenta anys, però, que Israel i el Líban mantenien cap mediació. Com ja és costum, Trump ha tret pit de la gestió del seu equip de govern -especialment de la tasca de JD Vance, vicepresident i home fort del líder nord-americà- en la gestió d'aquest alto el foc, i els ha instat a continuar treballant posar fi a la guerra: "Ha estat un honor acabar amb nou guerres, i aquesta serà la desena", ha exclamat el president dels Estats Units.
Els EUA mantenen el pols per l'estret d'Ormuz
Mentre el líder de la Casa Blanca anuncia un alto el foc entre Israel i el Líban, els Estats Units continuen endurint la pressió sobre l'Estret d'Ormuz. Des de diumenge, l'exèrcit nord-americà controla les entrades i sortides de les embarcacions que circulen per l'estret. Un bloqueig que des de l'Iran -i els seus principals aliats- denuncien que és "il·legal". A més, els Estats Units ja han avisat que "interceptaran" un cop arribi a aigües internacionals qualsevol vaixell que hagi pagat al govern iranià per fer ús d'aquesta ruta clau en el comerç de petroli.