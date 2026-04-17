Sánchez i Lula proclamen el «no a la guerra» des de Barcelona

Els presidents Pedro Sánchez i Luis Inácio Lula da Silva han exhibit sintonia des de bon matí al Palau de Pedralbes. El to cordial de la trobada, la primera cimera entre Espanya i Brasil, s'ha fet evident en la salutació als ministres, quan Lula s'ha saltat el protocol per anar a abraçar la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, mentre Sánchez se'l mirava somrient, conscient que la previsió dels equips de les dues delegacions deia una altra cosa. Ha estat l'avantsala de les reunions bilaterals que han mantingut aquest matí, entre presidents i entre ministres, per signar una quinzena d'acords comercials, sobre minerals crítics, de cooperació i contra les desigualtats.
La trobada, la primera de tres cimeres internacionals que acull Barcelona aquest cap de setmana, ha servit per enviar un missatge polític rellevant en l'actual context geopolític marcat per la política exterior de Donald Trump. En una roda de premsa conjunta, Sánchez i Lula traslladat un missatge comú del moment polític i han entonat el "no a la guerra" des de la capital catalana. "Els dos països compartim la mateixa visió del món, una defensa de la democràcia, de la cooperació i del respecte del dret internacional i els drets humans", ha dit Sánchez. "Treballem per reduir desigualtats dins dels països i entre ells, volem un món en què la sobirania sigui respectada. Brasil i Espanya estem en una mateixa trinxera", ha afegit Lula.
Els dos presidents han reivindicat un "multilateralisme reforçat i renovat" en un moment en què l'ofensiva de Trump o Vladímir Putin qüestionen la funció dels organismes multilaterals com l'ONU, amb intervencions unilaterals contràries al dret internacional. "Mentre uns obren ferides, nosaltres volem curar-les i tancar-les, per centrar-nos en allò important", ha refermat Sánchez, que ha alertat que els valors de la pau, la prosperitat, la democràcia o la llibertat pateixen un "atac de l'onada reaccionària, els autoritarismes i la desinformació", que "amenaça les institucions democràtiques". En aquest sentit, Lula ha criticat l'actual funcionament de l'ONU, que en el seu dia va ser fonamental per crear l'estat d'Israel i ara no pot preservar la pau a la regió. "La democràcia és el millor sistema de govern", ha proclamat.
Reivindicació de l'acord del Mercosur: "Per fi"
D'entre tots els acords, Sánchez ha destacat les enteses sobre la lluita contra la violència masclista, el foment de la cultura i de la ciència, i també les relacions comercials. "Les volem augmentar en els propers anys. La nostra relació va més enllà de la bilateralitat: els nostres països estan cridats a ser els motors que apropin Europa i l'Amèrica Llatina", ha remarcat el líder del PSOE. Després de 25 anys, ara la UE i el Mercosur han signat un tractat de comerç que engloba 700 milions de persones i el 25% del PIB mundial. "Davant la confrontació i les guerres que estem veient, des d'Europa i del Mercosur estem enviant un missatge de cooperació, confiança mútua, obertura i prosperitat compartida", ha ressaltat. Un acord que també ha reivindicat el president del Brasil. "El mercat espanyol és prioritari per moltes empreses brasileres", ha indicat.
Un altre dels acords importants fa referència als minerals crítics, en la línia de guanyar sobirania europea. Lula ha celebrat l'acord i Sánchez ha dit que la cooperació creix, no només amb països europeus, sinó també amb l'Amèrica Llatina, en aquest cas el Brasil. Els dos presidents també han compartit la necessitat d'actuar contra "l'estat fallit" que són les xarxes socials, amb continguts violents, pornogràfics o d'apostes online que arriben als dispositius telefònics, sobretot dels joves. En aquest sentit, Sánchez ha reivindicat la feina legislativa que s'està fent a Espanya per eliminar aquests continguts o aconseguir transparència en els algoritmes. Lula, per la seva banda, també ha condemnat la "violència digital". Se'n parlarà a la IV Reunió per a la Defensa de la Democràcia que es farà dissabte, amb una vintena de països convocats.
El president del govern espanyol ha arrencat la roda de premsa amb un agraïment a les dues delegacions, que s'han reunit per primera vegada de manera bilateral. "Lula és un referent, un amic d'Espanya, d'Europa i personal", ha ressaltat el líder del PSOE, que ha indicat que el president brasiler "demostra que és capaç de governar per una majoria social sense comprometre el funcionament de l'economia". "No només compartim aquest camí, sinó que el volem recórrer junts", ha apuntat Sánchez, que ha definit com a "històrica" la trobada. "No és casualitat que la cita sigui amb el Brasil: és una de les grans potències de la democràcia, un actor imprescindible dels BRICS i clau a l'Amèrica Llatina", ha apuntat el president espanyol. El president del Brasil, al seu torn, ha reivindicat la bona relació amb Espanya i ha recordat que va ser un "laboratori" del feixisme. Així, ha reivindicat Barcelona com una capital de l'antifeixisme.
Defensa del multilateralisme en temps de Trump
Aquest dissabte es celebra la IV Reunió per a la Defensa de la Democràcia, fòrum multilateral impulsat per Sánchez i Lula l'any 2024. Des de la Moncloa ressalten que l'objectiu d'aquestes trobades és reunir al més alt nivell països compromesos amb el multilateralisme, la democràcia, l'agenda 2030 i la lluita contra les desigualtats, principis que guanyen importància davant l'auge de forces reaccionàries capitanejades per Trump. La declaració que en sortirà tindrà com a eixos la defensa de les institucions, la preocupació per la desinformació i els discursos d'odi en l'àmbit digital, i la lluita contra les desigualtats econòmiques, de gènere i racial.
En aquesta trobada hi participaran una vintena de països i assistiran a Barcelona 15 primers ministres, així com altres dirigents de governs i ambaixadors. Més enllà de Lula, hi serà la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, el de l'Uruguai, Yamadú Orsi, el de Sud-Àfrica, Cyril Ramaphosa, el d'Albània, Edi Rama, o la irlandesa, Catherine Connolly, entre més mandataris. Alguns d'aquests participaran, també, a la Global Progressive Mobilisation que es fa des d'aquest divendres a la Fira de Barcelona. Les tres cites, de fet, s'han d'entendre en conjunt, en el marc de la internacional anti-Trump que mira de liderar Sánchez.