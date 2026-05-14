Trump preveu un futur «fantàstic» amb l'«amic» Xi Jinping en una trobada a Pequín

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha augurat un "futur fantàstic" pel que fa a les relacions amb la Xina. Ho ha fet en una trobada amb el líder xinès, Xi Jinping, a Pequín, a qui ha descrit com "un gran líder" i un "amic". A la reunió, també hi han assistit 30 empresaris convidats a la delegació estatunidenca, a qui ha demanat que actuïn amb la mateixa voluntat d'entesa amb els companys xinesos.
"Tinc un gran respecte per a la Xina i la feina feta pel seu govern", ha afirmat Trump dirigint-se a Xi des de l'altra banda d'una gran taula. L'inquilí de la Casa Blanca ha considerat "un honor" estar a la reunió i ser l'"amic" del líder xinès.
En aquest sentit, ha presentat la trobada com "la cimera més gran de la història" i ha al·ludit a la delegació d'empresaris de què s'ha envoltat com "els millors empresaris del món". "Són aquí per presentar-li els seus respectes a vostè i a la Xina", li ha dit, alhora que ha destacat que esperen comerciar i fer negocis.
Xi allarga la mà a Trump: "Hem de ser socis, no adversaris"
Al seu torn, Xi ha argumentat que els "interessos comuns" de la Xina i els Estats Units superen "les diferències" i ha defensat que una relació estable entre Pequín i Washington "és beneficiosa" per al món, segons ha recollit l'agència xinesa Xinhua. "Les dues parts han de ser sòcies, no adversàries, per assolir l'èxit mutu", ha defensat, mostrant interès a abordar amb Trump "qüestions importants" que afecten els dos països i el món, i "navegar" les relacions bilaterals.