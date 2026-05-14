«Fora complexos»: Illa reivindica a Califòrnia el lideratge català en talent i innovació

SAN FRANCISCO (ESTATS UNITS) | Catalunya ha de liderar els propers deu anys “sense demanar permís a ningú, ha de treure’s els complexos de sobre i inaugurar una dècada positiva per Catalunya en innovació i noves tecnologies aprofitant el talent format al país”. Ho va dir Salvador Illa a Palo Alto, Califòrnia, on està fent una visita institucional. Va ser un dia intens en la seva agenda que va tenir el seu plat fort en la col·laboració renovada entre l’Stanford Mussallem Center for Biodesign i l’Hospital Sant Joan de Déu, que va qualificar d’”èxit”.
L’acord entre totes dues institucions va néixer el 2020, en el marc del programa Impact4kids que finança el Govern i és el primer de cooperació transatlàntica entre els ecosistemes dels Estats Units i Catalunya. “El que hem de fer és reforçar els vincles de recerca i de salut entre Catalunya i Califòrnia” i ha explicat que totes dues institucions treballen per aplicar en l’àmbit de la pediatria els processos d’innovació tecnològica. Un àmbit mèdic on, segons ha admès Illa, “s’hi destinen encara pocs recursos”.
Un projecte aquest que va néixer d’una catalana que treballava a Califòrnia i, quan el Center for Biodesign va decidir expandir-se, va donar la referència de Sant Joan de Déu, que coneixia. Un fet que va posar com a exemple de la importància de conrear les relacions entre investigadors i institucions, alhora que va agrair el paper jugat per la Cambra de Barcelona en aquest lligam. Josep Santacreu, el seu president, acompanya Illa en el viatge.
Illa va ser present també en la signatura de dos acords de col·laboració del Barcelona Supercomputing Center (BSC) amb dues de les empreses tecnològiques punteres de Silicon Valley. D’una banda, es va signar un acord amb Supermicro per potenciar el lideratge europeu en IA. Supermicro és un referent en el teixit tecnològic focalitzat en solucions informàtiques integrals d’alt rendiment, i nodreix programaris de sistemes d’emmagatzematge, centres de dades i IA.
Illa també va visitar Nvidia per reunir-se amb directius d’aquesta companyia tecnològica líder. El BSC fa anys que col·labora amb Nvidia amb iniciatives d'innovació conjunta al voltant de la IA enfocada a àmbits com les ciències de la vida, la predicció meteorològica i el canvi climàtic o l’enginyeria. Aquesta col·laboració ara s'estén amb l'acord signat ahir, centrat en el desenvolupament de solucions tecnològiques sobiranes europees, amb un marc temporal enfocat a desenvolupar tecnologia conjunta operable pel MareNostrum 6.
“Un Govern pro-ciència i pro-tecnologia”
Una jornada centrada en les reunions amb membres de la comunitat empresarial de Silicon Valley, però també amb posicionaments polítics clars, com va fer davant dels estudiants de la Universitat d’Stanford. En aquest fòrum, Illa va explicar les línies generals del Govern i va subratllar que el que presideix és un executiu “pro-ciència i pro-tecnologia al servei del bé comú”, alhora que va destacar el pes de les institucions democràtiques.
El president català va explicitar a Stanford les seves diferències respecte la política de l’Administració Trump. Va ser una manera de connectar amb els sectors de l’Amèrica democràtica i progressista més hostil a les decisions de l’actual president dels Estats Units. Aquest dijous, Illa té previst viatjar a la capital de Califòrnia, Sacramento, per mantenir diverses trobades amb els responsables polítics de l’estat, governat pel Partit Demòcrata des de fa anys.