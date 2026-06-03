El PP citarà Salvador Illa al Senat pels últims escàndols del PSOE

El PP citarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la comissió d’investigació del Senat sobre el cas Koldo, segons ha avançat elDiario.es i han confirmat a l'ACN fonts de la direcció del PP. Serà la segona vegada que Illa és citat a la comissió. La primera compareixença va tenir lloc el 24 d’abril del 2024, quan era candidat del PSC a les eleccions al Parlament i va defensar la seva gestió durant la pandèmia al capdavant del Ministeri de Sanitat. Els populars, que tenen majoria absoluta a la cambra i podran aprovar la petició el solitari, també citaran el secretari d’Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, l’exdirector de comunicació del PSOE Ion Antolín, i l’exresponsable de compliment normatiu del PSOE, Lourdes Solís. La portaveu del PP al Senat, Alicia Garcia, anunciarà la decisió en una roda de premsa que tindrà lloc a les 12 del migdia. Els noms consten a una petició d’ampliació de les tasques de la comissió per incloure-hi aspectes relacionats amb la investigació oberta a l’exmilitant socialista Leire Díez.\r\n