Afectacions a l'aeroport del Prat per la presència d'un dron

La presència d'un dron aquest dissabte al matí està afectant l'operació aèria de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat, com han informat des del gestor de navegació aèria espanyol, Enaire. Les autoritats aeroportuàries avisen de "possibles retards" per seguretat.\r\n\r\nEls controladors han canviat diverses vegades les aproximacions a l'aeroport per evitar la zona on el dron s'havia notificat, a tocar del mirador a la zona del Delta del Llobregat. En un principi, els avions aterraven per la zona de Gavà, però més tard, l'objecte volador ha obligat a tornar a canviar les trajectòries i a aterrar després d'aproximar-se a l'aeroport des del mar.\r\n