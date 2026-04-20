Les aerolínies preparen «cancel·lacions tàctiques» a les portes de l'estiu: recomanacions per als viatgers

El tancament de facto de l'estret d'Ormuz, el bombardeig de jaciments i refineries de cru a l'Orient Mitjà i el bloqueig econòmic a l'Iran han fet caure la disponibilitat de petroli al mercat internacional i el consegüent encariment dels preus, amb el barril de Brent vorejant els 100 dòlars i desestabilitzant el conjunt de l'economia. Un dels sectors econòmics més afectats és el del transport i, sobretot, el de l'aviació, amb diverses aerolínies que ja han anunciat mesures dràstiques, com "cancel·lacions tàctiques" en sis setmanes, a les portes de les vacances d'estiu.
L'aviació depèn fonamentalment del querosè, una barreja inflamable d'hidrocarburs que s'obté destil·lant petroli i que es fa servir principalment com a combustible per als avions. Les refineries espanyoles com Repsol ja han començat a produir-ne per sobre de les previsions a les refineries de la península Ibèrica, tal com informa La Vanguardia, però el fet que les aerolínies amb base al Mediterrani depenguin del combustible subministrat amb vaixells cisterna les fa més vulnerables davant la guerra a l'Iran.
A més, Espanya té una capacitat productiva per subministrar el 80% del querosè que necessiten els avions i compta amb reserves importants, però si la guerra s'allarga, té un risc d'escassetat real. Per tot plegat, és previsible que les cancel·lacions tàctiques afectin tot el continent i el catedràtic d'Economia de la UOC i expert en gestió del transport aeri Pere Suau ha compartit algunes recomanacions en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Quatre drets dels consumidors si hi ha cancel·lacions tàctiques
En primer lloc, Suau fa una crida a la tranquil·litat, però demana preveure diversos escenaris en funció de la durada de la guerra a l'Orient Mitjà. A curt termini, diu, els vols afectats seran els que cobreixin trajectes amb origen i destinació a l'Àsia. A mitjà termini, ja arribant a l'estiu, si el conflicte no s'ha solucionat, no s'ha atrevit a descartar cancel·lacions com les que ja plantegen les aerolínies.
En aquest context, el Ministeri de Transports recull que els viatgers tenen dret a la informació i, per tant, les aerolínies els han d'avisar amb temps i oferir alternatives de mobilitat. A més, la companyia estaria obligada a oferir la devolució de l'import dels bitllets en un termini de set dies o la reubicació en un altre vol amb el mateix destí tan aviat com sigui possible.
Si aquest procés implica una espera important, l'aerolínia també ha de proporcionar menjar, beguda, allotjament i transport fins a aquest allotjament de manera gratuïta, si cal. I, finalment, els viatgers poden reclamar indemnitzacions d'entre 250 euros i 600 euros si es confirma la responsabilitat de la companyia.
Els casos en què no es pot reclamar indemnitzacions
D'altra banda, hi ha "circumstàncies extraordinàries" en què els passatgers no poden reclamar indemnitzacions. Tal com informa el Centre Europeu del Consumidor a Espanya, això passa quan els vols es cancel·len per motius aliens a l'empresa, com condicions meteorològiques adverses, vagues de controladors o problemes de seguretat.