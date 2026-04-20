Els Estats Units capturen un buc iranià a Ormuz i fan trontollar les negociacions de pau

Els Estats Units han capturat un vaixell de càrrega iranià al golf d'Oman que intentava eludir el bloqueig naval a les embarcacions que volen anar o tornen de ports de l'Iran, segons ha explicat el president dels EUA, Donald Trump, a la xarxa Truth Social aquest diumenge al vespre. L'atac posa en risc les negociacions de pau previstes per aquest dimarts a Islamabad (Pakistan), a les quals Trump hi ha enviat el vicepresident, JD Vance, i els dos principals assessors estatunidencs per a la regió: el seu gendre, Jared Kushner; i l'enviat especial, Steve Witkoff.
Segons ha relatat Trump, un buc anomenat Touska, que està a la llista de sancions nord-americanes "pel seu historial previ d'activitats il·legals", ha intentat saltar-se el bloqueig. Un vaixell de la marina dels Estats Units "li ha advertit que s'aturés", però l'embarcació ha fet cas omís i, aleshores, els marines li han fet un forat a la sala de màquines i l'han posat sota la seva custòdia. "Ara estem mirant què hi ha a bord", ha explicat Trump.
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha contestat amb trets contra un vaixell comercial francès i un altre d'anglès que travessaven l'estret d'Ormuz, tal com ha informat l'agència AFP. Les tripulacions de totes les naus atacades n'han sortit il·leses, però el xoc ha afeblit encara més les dèbils negociacions de pau i han fet repuntar el preu del cru.
La trobada dels Estats Units i l'Iran al Pakistan, en risc
De fet, tot plegat ha fet que l'Iran, que considera que l'atac vulnera l'alto el foc, s'hagi retirat de la trobada de dimarts. Una trobada que ja generava molts dubtes als mandataris perses, que exigeixen l'aixecament del bloqueig naval i que els EUA descongelin els seus fons per asseure's a la taula de negociació. Trump, però, es nega a acceptar el "no" iranià i ha reblat que la reunió de dimarts és l'"última oportunitat" que tenen de continuar avançant per la via diplomàtica i ha amenaçat que, si no l'aprofiten, farà "saltar el país pels aires".
Tanmateix, el president estatunidenc ha insistit que no cometrà l'"error" del seu predecessor, Barack Obama, en referència a l'acord nuclear internacional que va firmar amb l'Iran el 2015 i que va permetre a la república islàmica reincorporar-se als mercats internacionals. Trump ha insistit en les seves condicions, com la reobertura total de l'estret d'Ormuz, el lliurament per part de l'Iran de tot l'urani enriquit que tenen emmagatzemat per garantir que no fabricaran una bomba atòmica amb aquest material, la qual cosa ja ha estat reiteradament confirmada per l'Iran durant els darrers mesos.