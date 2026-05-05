Catalunya supera el rècord històric d’ocupació amb 3,92 milions de treballadors a l'abril

Catalunya ha trencat el rècord històric de treballadors en actiu en un mes d'abril, amb 3.921.134 afiliats segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. És la dada més alta des que hi ha registres i supera en 38.360 persones les xifres del mes de març (+0,99%). En un any, s’han incorporat 76.918 treballadors (+2%) al mercat de treball, que arrossega un creixement interanual ininterromput des de l’abril del 2021.
Amb tot, aquest és el tercer cop que les afiliacions superen el llindar dels 3,9 milions, que només s’havia superat els mesos de juny i juliol del 2025. En aquest mes, que va coincidir amb la Setmana Santa, l’atur va reduir-se en 8.949 persones, un 2,77% menys, la variació més intensa del mateix mes des del 2019, deixant el total en 314.527 desocupats.
També es tracta de l’abril amb menys atur des del 2008, quan hi havia 299.387 persones a les llistes dels serveis d’ocupació. També és la dada absoluta més baixa en 18 anys, des del juny del 2008. D’aquesta manera, la desocupació registrada cau per segon mes consecutiu en comparació amb el mes anterior a un ritme del 2,77%. Precisament, la variació de l’abril és la més intensa des del mateix mes del 2019, quan es va reduir més d’un 3,5%.
Discrepàncies entre les dades del govern espanyol i les de l'INE
Les dades mostren una discrepància amb la tendència que va apuntar l’Enquesta de Població Activa (EPA), que es va publicar la setmana passada i en la qual s’apuntava un increment del 24% dels aturats en el primer trimestre en comparació amb l’anterior, una pujada que no es veia des del 2009. A més, suposava recuperar els dos dígits en el percentatge de desocupats (10,12%), la qual cosa no passava des de feina 11 trimestres (gairebé tres anys).
Catalunya va ser la cinquena amb més creació de llocs de treball per darrere de les Illes Balears, Extremadura, Cantàbria i Andalusia. D'altra banda, totes les demarcacions catalanes van més ocupació a l’abril que al març menys Lleida, que va anotar un descens del 0,25%. Tarragona i Girona van ser els territoris amb més increment amb un 3,41% d’augment d’ocupació a les comarques tarragonines i un 3,18% més a les gironines.