Catalunya lidera la crescuda de l'atur a l'Estat i supera el 10% de desocupats després de gairebé tres anys

La taxa d’atur ha crescut fins al 10,12% a Catalunya en el primer trimestre de l’any amb 435.600 persones sense feina, un 24% més que el trimestre anterior. Es tracta de la crescuda més important a l'Estat i suposa recuperar els dos dígits en el percentatge de desocupats, la qual cosa no passava des de feina 11 trimestres (gairebé tres anys).
Concretament, l'atur ha crescut 1,2 punts respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’altra banda, l’ocupació s’ha reduït un 1,18% en comparació amb el darrer trimestre del 2025, més del doble que l’any anterior (-0,16%) amb 46.200 feines menys. Amb tot, la dada total d’afiliats a la Seguretat Social ha baixat dels 3,9 milions per primer cop en tres trimestres i ha començat l’exercici amb 3,86 milions.
Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats va augmentar en 231.500 persones, fet que suposa un increment del 9,34% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar al 10,83%, amb 2,7 milions d'aturats. Amb l'actualització del primer trimestre, per tant, Catalunya s'apropa a la mitjana estatal.
Amb tot, el Govern matisa que el primer trimestre de l'any està marcat per la fi de la campanya de Nadal i l'impacte habitual en l'ocupació en sectors com el comerç o la restauració. Alhora, l'executiu destaca l'augment de la població activa -majors de 16 anys amb feina o que en busquen de manera activa- en 38.200 persones més que el trimestre anterior i 76.000 més que fa un any. Justifica que aquest increment de la població activa fa que la taxa d'atur augmenti, alhora que defensa que això demostra la confiança de la població en el mercat de treball.