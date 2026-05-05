El Banc Sabadell redueix els beneficis un 29,1% el primer trimestre del 2026

El Banc Sabadell ha obtingut uns beneficis de 347 milions d'euros fins al març, un 29,1% menys respecte als 489 milions del mateix període de l'any passat, segons els resultats publicats aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La reducció dels guanys es deu principalment a l'impacte de costos no recurrents, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027.
El Banc Sabadell presenta els resultats del primer trimestre dies després de tancar la venda de la seva filial britànica, TSB, al Banc Santander. L'operació s'ha tancat finalment per 3.300 milions d'euros, i el banc preveu que li permeti generar 400 punts bàsics de capital. Així mateix, l'entitat pagarà el 29 de maig un dividend extraordinari vinculat a l'operació de 50 cèntims per acció. De fet, el banc ha confirmat que mantindrà la remuneració als accionistes durant aquest any i el vinent.
Els resultats del Sabadell, al detall
El Sabadell ha vist reduït un 3,5% el marge d'interessos, fins als 872 milions d'euros, amb les comissions en 315 milions (-2,2%). Els ingressos del negoci bancari s'han situat en els 1.187 milions (-3,1%).
D'altra banda, els costos totals s'han elevat a 624 milions d'euros, on s'inclouen també els 55 milions del pla de prejubilacions comptabilitzats en el primer trimestre. El pla, que es posa en marxa a Espanya, suposarà una despesa total de 90 milions durant tot l'any. D'altra banda, les provisions han pujat un 4,6% en el primer trimestre per dotacions més altes de crèdit.
El Sabadell situa la rendibilitat RoTE al 14,1%, i el CET1 fully-loaded al 13,2%. Per la seva banda, la ràtio d'eficiència excloent TSB i amb amortitzacions se situa en el 52,2%. Així mateix, el cost del risc total és de 38 punts bàsics.
Els resultats de l'activitat comercial
El Banc Sabadell ha tancat el trimestre amb un crèdit viu -exTSB- de 121.587 milions d'euros, dels quals 104.100 a Espanya. En hipoteques, el crèdit ha pujat un 4,1%, fins als 39.800 milions d'euros, mentre que el crèdit al consum ho ha fet un 14,8% i ha arribat als 5.500 milions.
La ràtio de morositat s'ha situat en el 2,55%, davant del 2,65% del tancament del trimestre anterior o el 3,09% de fa un any. La caiguda es deu principalment a la disminució dels actius problemàtics, que baixen en 685 milions.
En el segment de pimes i grans empreses, el Sabadell comptabilitza crèdit per 44.800 milions a Espanya (+2,1%), amb un augment de la nova producció a llarg termini del 5% en el trimestre. Pel que fa als passius, els recursos de clients arriben als 184.768 milions d'euros (+5,9%), sent-ne 132.239 en balanç (+4,3%). Els recursos fora de balanç se situen en 52.529 milions (+10,4%).