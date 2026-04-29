Cau la inflació dues dècimes a l'abril a l'Estat, tot i la guerra de l'Iran

La inflació a l'Estat durant el darrer mes d'abril cau dues dècimes respecte al març i se situa en el 3,2% malgrat l'encariment dels combustibles. Segons les dades avançades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'evolució respon principalment al menor cost de l'electricitat, tot i la pujada dels carburants derivada del conflicte a Orient Pròxim.
També ha contribuït a la caiguda de l'Índex de Preus de Consum (IPC) el canvi en l'import dels paquets turístics, que s'encareixen, però a un ritme menys accentuat que el mateix mes de l'exercici anterior. A més, l'organisme estadístic ha explicat que en la moderació de la inflació ha influït el descens dels preus de l'electricitat, que van disminuir més que a l'abril de 2025. Per contra, els preus dels combustibles i lubrificants per a vehicles personals van tirar a l'alça de la inflació, ja que van pujar a l'abril d'enguany, enfront de la baixada que van experimentar un any abans.
Les rebaixes fiscals en la factura de la llum
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha assenyalat que la moderació de la inflació en el quart mes de l'any s'explica, principalment, per la baixada de la factura de la llum, on s'han aplicat rebaixes fiscals per a esmorteir l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran en les butxaques de ciutadans i empreses. Els carburants continuen sent el producte que més pressiona a l'alça, reflex de la persistència del xoc extern derivat de la guerra a l'Iran. El seu impacte es veu compensat pel comportament de l'electricitat i per les mesures fiscals aprovades pel govern espanyol.
"El pla de resposta aprovat en el Congrés i en vigor des del 20 de març està complint el seu objectiu principal: que el xoc extern de la guerra no es traslladi de manera permanent ni a la inflació ni al poder adquisitiu de les llars", defensen des d'Economia. El departament que dirigeix Carlos Cuerpo ha insistit que les dades d'abril confirmen el paper de l'electricitat com a "amortidor del xoc energètic".
"Espanya és, des de l'inici del conflicte, el tercer país d'Europa on menys han crescut els preus del mercat majorista d'electricitat. Això demostra l'element addicional de sobirania energètica i de protecció que suposa l'actual mix energètic a Espanya i l'elevada presència de renovables", ha destacat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
La subjacent es modera al 2,8%
L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (que no inclou aliments no elaborats ni productes energètics), que a l'abril va disminuir una dècima, fins al 2,8%. En termes mensuals (abril sobre març), l'IPC va pujar un 0,4%, moderant en vuit dècimes la pujada experimentada al març, del 1,2%. Amb l'increment d'abril, la inflació mensual acumula tres mesos consecutius d'alces.
Per part seva, l'IPC harmonitzat (IPCA) va incrementar una dècima la seva taxa interanual a l'abril, fins al 3,5%, amb una variació mensual del 0,7%. La inflació subjacent de l'IPCA s'estima en un 3,1% per al quart mes de l'any, segons apunta Estadística.