El conflicte a l'Orient Mitjà encareix el sexe: es dispara el preu dels preservatius

La tensió geopolítica a l’Orient Mitjà continua afectant el preu dels productes quotidians. Després del preu de la benzina i dels productes alimentaris, ara l'afectat són els preservatius.
L'empresa malàisia Karex, el productor mundial més gran de preservatius, ha advertit que el preu d’aquests productes podria augmentar fins a un 30% a causa de la guerra amb l’Iran, les interrupcions del comerç a l'estret d'Ormuz i les seves conseqüències sobre el comerç internacional. La companya fabrica al voltant de 5.000 milions de preservatius a l’any, i és la responsable del 20% del mercat global i proveïdora de marques líders com Durex o Trojan.
El director executiu de Karex, Goh Miah Kiat, ha confirmat en declaracions a Efe, que la companyia "ha estat ajustant els preus amb la majoria dels seus clients, implementant increments de fins al 30% en condons, lubricants personals, fundes per a sondes i catèters". El fabricant explica que el conflicte està alterant les cadenes de subministrament i encarint les primeres matèries clau, com el làtex.
Augment dels costos de producció
Un dels factors clau darrere d’aquesta pujada és la interrupció de les rutes comercials i la incertesa global, així com els costos energètics destinats a la producció industrial. Les empreses alerten que, si la situació es manté, hauran de continuar ajustant els preus per garantir la viabilitat del negoci.
"Aquesta transferència de costos al client és inevitable", assegura Miah Kiat, argumenta la pujada de preus dels preservatius a causa de "la contínua inestabilitat en el subministrament de matèries primeres, les interrupcions logístiques i l'augment dels costos de producció". El cert és que el conflicte a l’Orient Mitjà afecta zones estratègiques per al transport de mercaderies, cosa que encareix i retarda l’arribada de productes.
Un futur incert
Miah Kiat explica que l'empresa està "en el procés d’ajustar preus amb la majoria dels nostres clients; és un dels ajustos més grans que hem fet en molt de temps", i, tot i que encara no hi ha una data concreta per a la pujada generalitzada, el sector ja anticipa que els preus acabaran reflectint aquesta nova realitat. Això podria tenir conseqüències en el consum, especialment en un producte considerat essencial per a la salut sexual.
En aquesta línia, Miah Kiat defensa que "la necessitat d’utilitzar preservatius és encara més gran en temps difícils perquè hi ha incertesa sobre el futur, sobre si es conservarà la feina l’any vinent". “Si tens un nadó ara, tindràs una boca més per alimentar”, insisteix. Aquest escenari no només afecta els preservatius, sinó altres productes derivats del cautxú, que també podrien veure incrementat el seu cost.