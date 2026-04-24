El Pentàgon valora suspendre Espanya de l'OTAN per desacords sobre l'Iran

Les relacions entre l'administració espanyola i els Estats Units continuen embolicant-se. Les desavinences entre Pedro Sánchez i Donald Trump han quedat més que paleses en les darreres setmanes, posicionant el president espanyol com un dels grans referents del progressisme internacional. Primer, per la despesa militar exigida pels EUA. Ara, per la postura sobre la guerra a l'Iran. Aquest darrer escull és el que ha fet valorar al Pentàgon suspendre Espanya de l'OTAN, tal com revela un correu electrònic intern detallat per un funcionari a l'agència de notícies Reuters. El correu fa extensiva la proposta a tots els aliats "difícils" que no van donar suport a les operacions militars de la Casa Blanca a l'Iran.
En aquest missatge es menciona la frustració de l'administració de Trump per no haver pogut tenir accés a bases militars o el dret a l'espai aeri per la seva ofensiva sobre Teherán. Aquesta frustració, doncs, va directament relacionada amb el posicionament adoptat pel govern espanyol, que fa gairebé un mes va tancar l'espai aeri als avions nord-americans vinculats a la guerra a l'Orient Mitjà. Es tracta d'una ordre que només permet a aquests avions travessar Espanya o aterrar-hi en cas d'emergència.
La decisió ja va generar rebuig a la Casa Blanca en primer moment. Ara, en aquest correu detallat per Reuters, el Pentàgon apunta que el dret a l'espai aeri és "el mínim indispensable per a l'OTAN".
Sánchez treu ferro al correu electrònic
Des de la Moncloa, però, han volgut rebaixar el to del correu relatat. Pedro Sánchez, després de sortir d'una reunió informal de líders de la Unió Europea a Xipre, ha assegurat que "no treballen sobre correus electrònics" i que esperaran a un posicionament oficial dels Estats Units per fer-ne una valoració. De moment, Espanya manté el mateix posicionament que fins ara: donar suport als aliats de l'OTAN, sempre "dins el marc de la legalitat internacional".