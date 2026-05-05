S'enfronta a 11 anys de presó per calar foc al pis de la parella

La Fiscalia demana 11 anys de presó per a un home acusat dels delictes d'incendi, amenaces i trencament de condemna. Els fets es van produir fa tres anys en un municipi de la Noguera.
Segons la Fiscalia, el 2023 el jutjat de violència sobre la dona de Balaguer va condemnar el processat per maltractament familiar i li va prohibir acostar-se o comunicar-se amb la dona. Malgrat tot, i sent conscient que la prohibició començava l'11 de juliol, l'home va reprendre la relació amb ella i la va amenaçar. Segons l'escrit d'acusació, el 20 de juliol la dona li va manifestar la intenció de finalitzar la relació i, la matinada següent, l'home va col·locar roba i altres pertinences d'ella a l'entrada del pis, i els hi va calar foc amb un encenedor.
Posteriorment, l'home va fugir, però va acabar sent detingut i va ingressar a la presó. Per la seva banda, la dona no era al domicili perquè havia decidit passar la nit en un altre indret. En adonar-se de l'incendi els veïns de l'immoble van haver de desallotjar casa seva de matinada i van donar l'avís a la policia. Les flames no van ocasionar danys personals, en altres habitatges ni a les zones comunes.
La Fiscalia acusa l'home d'un delicte incendi pel qual reclama 9 anys de presó; un delicte de trencament de condemna pel qual sol·licita 1 any de presó, i un delicte d'amenaces en l'àmbit de la violència de gènere pel qual reclama 1 any de presó, 3 anys de privació del dret a la tinença i ús d'armes, i la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 300 de metres de la dona durant 3 anys.
En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia sol·licita que el processat indemnitzi la víctima amb uns 2.250 euros pels danys ocasionats a les seves pertinences i que aboni una mica més de 17.300 euros al titular de l'habitatge pels danys ocasionats pel foc. El judici està previst que se celebri el 13 de maig a l'Audiència de Lleida.