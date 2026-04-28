Confirmada la pena de 3,5 anys de presó per a dos homes acusats d'agredir-ne un altre a Lleida

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la pena de 3 anys i mig de presó per a dos homes acusats d'agredir-ne un altre la matinada del 5 de juny de 2021 a Lleida. El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació de la defensa i ha ratificat la condemna per un delicte de lesions amb ús d'instrument de perillós i amb abús de superioritat.
Segons els fets provats, l'agredit es trobava amb uns amics a la plaça de la Sardana quan va ser abordat per un dels acusats, que el va agafar pel coll i el va començar a colpejar. Tot seguit, diversos individus, entre ells l'altre condemnat, s'hi van sumar i li van propinar cops, van ferir-lo amb un objecte punxant al coll i a l'abdomen, i van intentar tirar-lo des d'un mur.
L'abril del 2024 l'Audiència de Lleida va imposar a cadascun dels acusats una pena de 3 anys, 6 mesos i 1 dia de presó, així com la prohibició d'apropar-se a la víctima durant cinc anys i el pagament conjunt d'una indemnització de 8.760 euros. El tribunal els va absoldre del suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa que plantejava la Fiscalia, que els demanava 9 anys de presó.
En el recurs d’apel·lació, les defenses van negar la coautoria i la coordinació dels fets, van qüestionar l'existència de l'agreujant d'abús de superioritat i la participació d'un dels acusats, i van sol·licitar l'aplicació d'atenuants per consum de drogues i per dilacions indegudes en el procediment.
El TSJC ha rebutjat tots els motius del recurs i ha avalat la valoració de la prova feta per l'Audiència, destacant la coherència del relat de la víctima, corroborat per testimonis presencials i agents policials. El tribunal veu acreditada la participació conjunta dels acusats en l'agressió i recorda que, en casos d'actuació en grup, no és necessari determinar l'acció concreta de cada coautor si tots contribueixen de manera rellevant al resultat.
A més, el TSJC ha confirmat l'aplicació de l'agreujant d'abús de superioritat en apreciar una clara desproporció de forces que va reduir les possibilitats de defensa de l'agredit. La víctima va poder fugir pujant al cotxe d'uns coneguts, els quals van traslladar-lo al servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervingut quirúrgicament.
Pel que fa a les circumstàncies atenuants sol·licitades per la defensa, el tribunal assenyala que no s'ha acreditat que els acusats actuessin amb les facultats alterades per consum de substàncies estupefaents, ni que el procediment hagi patit dilacions indegudes rellevants.