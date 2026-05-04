Troben morta una interna a la presó de Ponent

Una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat ElCaso i han confirmat fonts del Departament de Justícia, que han descartat el suïcidi.\r\n\r\nEls resultats de l’autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten que la dona podria haver-se introduït al cos o haver ingerit un embolcall de droga que s’hauria trencat al seu interior.\r\n\r\nLa interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nL'assassí confés del seu gendre mosso d'esquadra es suïcida a la presó de Lleida\r\n\r\n