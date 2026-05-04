04 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Troben morta una interna a la presó de Ponent

Es descarta el suicïdi i sospiten que podria haver ingerit droga després d’un vis a vis

  • Imatge de la presó de Lleida -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de maig de 2026 a les 17:32

Una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat ElCaso i han confirmat fonts del Departament de Justícia, que han descartat el suïcidi.

Els resultats de l’autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten que la dona podria haver-se introduït al cos o haver ingerit un embolcall de droga que s’hauria trencat al seu interior.

La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.

Et pot interessar