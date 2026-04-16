Un intern del Centre penitenciari de Ponent s'ha tret la vida a la seva cel·la la matinada d'aquest dijous, segons el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Es tracta d'un reclús que es trobava en situació de presó preventiva i que respon a les inicials A.P.S. Segons avança Segre, es tractaria de l'home de 78 anys que va matar el seu gendre en ple carrer el passat mes d'octubre al barri de Cappont.

D'acord amb el protocol establert, s'han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i s'ha obert la investigació corresponent per esclarir les circumstàncies de la mort. L'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, atès que no s'havien detectat indicadors que en justifiquessin l'activació. Aquest és el quart suïcidi registrat en centres penitenciaris catalans aquest 2026.

La conselleria ha lamentat profundament la mort de l'home i ha traslladat el seu condol als familiars. En aquest sentit, ha expressat que "qualsevol suïcidi en un centre penitenciari és un fracàs del sistema". El Departament analitzarà les circumstàncies de la mort per reforçar la prevenció del suïcidi als centres penitenciaris i valorar l'adopció de mesures addicionals.

Així mateix, el centre ha activat els mecanismes interns previstos per acompanyar els professionals i interns que ho requereixin.