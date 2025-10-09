Quatre trets al cap i una espera tranquil·la

El barri de Cappont, a Lleida, va viure ahir una tarda colpidora. Un home de 78 anys va matar presumptament a trets el seu gendre, un agent dels Mossos d’Esquadra, en plena via pública, al carrer Doctora Castells. La víctima, Víctor Sanz Cañelles, de 47 anys, estava destinada a l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la comissaria de Mollerussa, on els seus companys el descriuen com “una persona excel·lent i un policia vocacional, sempre disposat a ajudar”.
Sanz estava casat i era pare de dues filles, de 14 i 9 anys. La notícia del seu assassinat ha deixat trasbalsats tant als seus companys de cos com als veïns de la zona, que encara intenten assimilar l’impacte del crim.
Una escena de serenor glaçant
Un veí del carrer va gravar des del balcó un vídeo d’un minut i mig que mostra una escena gairebé irreal: l’home, amb el telèfon a la mà, parla amb calma mentre espera l’arribada de les patrulles dels Mossos, a pocs metres del cos del seu gendre, a qui li va disparar quatre trets al cap. Poc després, fins a cinc vehicles policials van acudir al lloc dels fets per detenir-lo sense resistència.
Segons fonts properes al cas, l’àvia i l’assassí confés vivien sols al barri i l’arma utilitzada seria una pistola que l’home tenia de manera il·legal. El grup d’homicidis de la Regió Policial de Ponent s’ha fet càrrec de la investigació, en un cas especialment delicat per tractar-se d’un company del mateix cos.
Les relacions familiars feia temps que estaven marcades per tensions i distància. La filla del detingut, esposa de la víctima, havia trencat fa anys la relació amb el seu pare i havia marxat de casa per mantenir-se allunyada d’ell. També l’exdona del presumpte homicida s’havia separat temps enrere, deixant-lo aïllat. Fonts properes a la investigació apunten que el crim podria haver estat premeditat, tot i que no es descarta cap hipòtesi. La reconstrucció dels fets i l’anàlisi de l’arma seran claus per determinar-ne els detalls.