Un home mor tirotejat al barri de Cappont i l’assassí s’entrega a la policia

Els fets han passat al carrer Doctora Castells, a l'altura del número 17

Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 16:21
Actualitzat el 08 d’octubre de 2025 a les 16:27

Lleida ha viscut una tarda tràgica aquest dimecres després que un home hagi mort tirotejat al carrer Doctora Castells, a l’altura del número 17, al barri de Cappont de Lleida. Els fets, que han commocionat els veïns de la zona, han tingut lloc en plena via pública i han provocat una forta presència policial i d’emergències.

El presumpte autor del tiroteig, segons infoma Segres’ha entregat voluntàriament a la policia poc després dels fets. Els Mossos d’Esquadra han acordonat la zona i han obert una investigació per aclarir les circumstàncies d’aquest crim i determinar la relació entre víctima i agressor.

