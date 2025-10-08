Un home mor tirotejat al barri de Cappont i l’assassí s’entrega a la policia

Lleida ha viscut una tarda tràgica aquest dimecres després que un home hagi mort tirotejat al carrer Doctora Castells, a l’altura del número 17, al barri de Cappont de Lleida. Els fets, que han commocionat els veïns de la zona, han tingut lloc en plena via pública i han provocat una forta presència policial i d’emergències.\r\n\r\nEl presumpte autor del tiroteig, segons infoma Segre, s’ha entregat voluntàriament a la policia poc després dels fets. Els Mossos d’Esquadra han acordonat la zona i han obert una investigació per aclarir les circumstàncies d’aquest crim i determinar la relació entre víctima i agressor.\r\n