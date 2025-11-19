Detenen a Mollerussa dos lladres que van entrar en una casa de matinada mentre el propietari dormia

Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge dos homes de 21 i 26 anys per entrar a robar en un domicili de matinada mentre el propietari dormia. La víctima es va personar a la comissaria poc abans de les quatre de la matinada i va explicar els fets. En veure’s sorpresos els lladres van fugir, després d’amenaçar l’home amb un objecte. Es van emportar, però objectes de la casa i amb la descripció facilitada els Mossos els van començar a buscar per la ciutat. Els van trobar a l’estació de trens i van fugir per les vies però finalment un d’ells va ser detingut. L’altre se’l va localitzar a l’N-II a Golmés. Un d’ells havia robat un mòbil de forma violenta la mateixa nit.
Al lladre que els Mossos van poder detenir després d’escapar per les vies del tren se li va trobar documents, objectes i les claus d’un vehicle que acabaven de robar de la casa. Les patrulles van continuar la recerca fins que van localitzar i detenir, a peu de l’N-IIa, a Golmés, al que havia aconseguit fugir inicialment, un home conegut policialment per múltiples antecedents. També duia, entre altres, objectes robats de la casa.
Posteriorment, diumenge a la tarda, els Mossos van anar a un domicili de Mollerussa per una violació de domicili amb voluntat d’ocupació. A dins, els agents van trobar les pertinences dels dos detinguts. Entre aquestes, hi havia joies i dos telèfons mòbils. Un d’ells l’havien robat de forma violenta la mateixa nit de dissabte a diumenge i l’autor era el detingut de 27 anys.
La investigació continua oberta per tal d’analitzar la procedència de les peces de joieria i altres objectes recuperats. Els detinguts, tots dos d’alta reincidència, segons la policia, van passar dimarts a disposició judicial.