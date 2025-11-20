Un incendi a la partida de la Femosa obliga a mobilitzar nou dotacions dels Bombers

Un incendi declarat la matinada d’aquest dijous en un habitatge situat a la partida la Femosa, a Lleida, ha mobilitzat fins a nou dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 01.38 h, i en arribar al punt, els efectius han trobat el foc plenament desenvolupat mentre els residents ja es trobaven fora de la casa, fet que ha permès evitar qualsevol ferit.\r\n\r\nLes flames han arrasat prop de 50 metres quadrats de la planta baixa de l’immoble, que en total en té 200, i han calcinat completament la coberta, que ha acabat col·lapsant. L’incendi s’ha donat per extingit a les 04.03 h.\r\n\r\nAra, els tècnics hauran d’avaluar l’estat de l’estructura, especialment les bigues de fusta, que podrien haver quedat greument afectades a causa de la intensitat del foc.\r\n