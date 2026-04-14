La inflació puja fins al 3% a Lleida pels preus a l’alça dels carburants per la guerra

L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat fins al 3% al març a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, 1,3 punts per sobre del registrat al febrer (1,7%), segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), fetes públiques aquest dimarts.
L’augment es deu en bona part a per la pujada de preus dels carburants a causa de la guerra a l’Orient Mitjà. El grup de preus de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles ha passat d’un 1,6% al 5 % (+3,4%). La pujada de l’IPC a la demarcació de Lleida és, però, inferior a la mitjana catalana en una dècima, ja que a Catalunya la inflació s’ha disparat fins al 3,1% al març.
La major part de preus s’han encarit durant el març a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. Les begudes alcohòliques i el tabac han passat del 3,5% al 3,7, mentre que el vestit i el calçat ha pujat fins a l’1,6% (al febrer estava al -2,9%). La pujada més notable és la del grup dels combustibles i l’habitatge, que passa de l’1,6% al 5% i això es deu als efectes de la guerra. L’altre grup que puja de manera més rellevant és el dels preus del transport, que passen de trobar-se al 0,0% al 4,6%.
La sanitat també puja de l’1,8 al 2,1, mentre que la restauració i els serveis d’allotjament es mantenen al 3,3%. Els aliments i les begudes no alcohòliques es rebaixen fins al 2,5% (3,8% al febrer), i l’ensenyament també cau gairebé un punt passant del 2,2% a un 1,5%. Per contra, les assegurances i els serveis financers incrementen del 4,1% al 4,4%.