Sorigué, Dragados i Romero Polo construiran el nou centre comercial de Lleida

Eurofund Group i Frey han adjudicat les obres de construcció de Promenade Lleida a una Unió Temporal d'Empreses formada per Romero Polo, Sorigué i Dragados. Les primeres actuacions se centraran en el moviment de terres i la fonamentació del terreny. Posteriorment, s'aixecaran les estructures dels edificis, s'executaran les façanes i cobertes, i s'adequarà l'espai interior. La fase final inclourà les obres d'urbanització de l'entorn, la creació de les zones d'aparcament i el desenvolupament paisatgístic amb més de 20.000 metres quadrats de zones verdes i la plantació de prop de 1.000 arbres. Els promotors del complex van anunciar al febrer que les obres començarien al cap d'unes setmanes amb la previsió d'obrir portes a finals del 2027.
Segons informen els inversors, promotors i gestors del futur parc comercial, la selecció d'aquesta UTE suposa "un pas decisiu en l'avanç del projecte, reforçant el compromís dels promotors amb el territori i el seu teixit empresarial". A més, detallen que les companyies lleidatanes assumiran la major part de l'execució del projecte, juntament amb Dragados, en el marc del compromís d'impulsar l'impacte local de la inversió.
Durant els moments punta de la fase de construcció s'assoliran aproximadament 300 treballadors, corresponents al conjunt de les tres empreses que integren la UTE. "En línia amb el compromís dels promotors de maximitzar l'impacte positiu del projecte en el territori, es prioritzarà la contractació de professionals i empreses locals, assegurant un impacte econòmic tangible a la província de Lleida", asseguren les empreses.
El projecte ocuparà més de 56.000 metres quadrats a la nova àrea d'expansió de Torre Salses, entre els barris de la Bordeta i els Mangraners, i està concebut com un espai obert, que prioritza els espais exteriors i l'accessibilitat. Incorporarà recorreguts per a vianants, zones verdes, terrasses, instal·lacions artístiques, itineraris experiencials i àrees de joc familiar.
Shopping Promenade Lleida serà el primer parc comercial i d'oci a l'aire lliure de la ciutat, amb una inversió superior als 145 milions d'euros i la creació de 1.400 llocs de treball directes i indirectes, segons els promotors, que també assumeixen els 9 milions d'euros que costaran els nous accessos al recinte comercial.