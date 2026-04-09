Les obres de Torre Salses, després de la Festa Major

Després d’anys sense activitat urbanística, l’àmbit de Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, es prepara per a un canvi profund amb l’arribada d’un macrocomplex comercial. Les obres del futur Shopping Promenade Lleida començaran un cop finalitzada la Festa Major de Maig, segons explica La Mañana.
Abans de l’inici visible dels treballs, ja s’han dut a terme actuacions tècniques al subsòl. En els darrers dies, operaris han executat prop d’una cinquantena de perforacions per localitzar i estudiar les xarxes de serveis existents, com l’aigua i l’electricitat. Aquesta intervenció prèvia permetrà desmantellar les instal·lacions antigues i preparar el terreny per a la futura urbanització.
El projecte suposarà una inversió destacada, amb 145 milions d’euros destinats al desenvolupament del complex, als quals s’hi afegeixen 9 milions més per adequar els accessos. En total, es construiran 56.000 metres quadrats destinats a ús comercial i d’oci.
Tot i que encara no s’ha definit completament el repartiment dels espais, es preveu una oferta diversa que inclourà grans superfícies, comerç de proximitat i zones d’entreteniment. Entre aquestes, hi haurà espais dedicats al cinema i una àmplia selecció de restauració.
Aquest desenvolupament transformarà una àrea que inicialment havia estat pensada per a ús residencial però que, amb el pas del temps, havia quedat sense desenvolupar.