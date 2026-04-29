La producció d'albercocs a Catalunya es mantindrà enguany amb unes 17.000 tones

Catalunya preveu enguany una producció d'albercocs semblant a la de l'any passat al voltant de les 17.000 tones, segons l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses (Afrucat).
En concret, estimen que es colliran 16.901 quilos, un 0,4% més respecte dels 16.838 del 2025. La gran majoria de la producció, uns 15.400 quilos, es concentra a les comarques de Ponent. Des d'Afrucat assenyalen que el sector ha reconvertit les finques cap a varietats més productives sense augmentar les hectàrees plantades. Tot i això, la producció es mantindrà, diuen, per l'afectació de la pluja i el vent en la pol·linització i el quallat. Al conjunt d'Europa, s'estima que es collirà un 6% més d'albercocs per la meteorologia favorable.
La producció europea d'albercoc prevista per aquest 2026 se situarà un 6% per sobre de la del 2025, amb una previsió de 505.320 tones, i un 4% més que la mitjana 2020-2024, segons les dades fetes públiques aquest dimecres al congrés Europech celebrat a la Fira Medfel de Perpinyà.
L'augment es deu a una meteorologia més favorable respecte de l'any passat, tot i alguns episodis de gelades puntuals i unes condicions plujoses durant la floració dels arbres. Això ha fet, de nou, que els productors europeus d'albercoc no assoleixin el seu potencial productiu. Només Grècia preveu una producció normal.