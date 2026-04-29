29 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La producció d'albercocs a Catalunya es mantindrà enguany amb unes 17.000 tones

Al conjunt d'Europa s'espera que la producció augmenti un 6% per la meteorologia favorable

  • Una pila d'albercocs -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 16:30
Actualitzat el 29 d’abril de 2026 a les 16:32

Catalunya preveu enguany una producció d'albercocs semblant a la de l'any passat al voltant de les 17.000 tones, segons l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses (Afrucat).

En concret, estimen que es colliran 16.901 quilos, un 0,4% més respecte dels 16.838 del 2025. La gran majoria de la producció, uns 15.400 quilos, es concentra a les comarques de Ponent. Des d'Afrucat assenyalen que el sector ha reconvertit les finques cap a varietats més productives sense augmentar les hectàrees plantades. Tot i això, la producció es mantindrà, diuen, per l'afectació de la pluja i el vent en la pol·linització i el quallat. Al conjunt d'Europa, s'estima que es collirà un 6% més d'albercocs per la meteorologia favorable.

La producció europea d'albercoc prevista per aquest 2026 se situarà un 6% per sobre de la del 2025, amb una previsió de 505.320 tones, i un 4% més que la mitjana 2020-2024, segons les dades fetes públiques aquest dimecres al congrés Europech celebrat a la Fira Medfel de Perpinyà.

L'augment es deu a una meteorologia més favorable respecte de l'any passat, tot i alguns episodis de gelades puntuals i unes condicions plujoses durant la floració dels arbres. Això ha fet, de nou, que els productors europeus d'albercoc no assoleixin el seu potencial productiu. Només Grècia preveu una producció normal.

 

Et pot interessar