La Diputació atorga 600.000 euros als ajuntaments implicats en la campanya de la fruita

El ple de la Diputació de Lleida, celebrat aquest dijous, ha aprovat per unanimitat l'assignació de 600.000 euros a ajuntaments perquè puguin fer front a les despeses derivades de la campanya agrària d'aquest 2026. El pla econòmic de cooperació fixa una assignació de 195.000 euros a l'Ajuntament de Lleida i la resta, 405.000 euros, es distribueixen entre els municipis de Ponent en funció de diferents criteris vinculats a la campanya.
El ple d'abril també ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració amb la UdL per la Càtedra Ricard Viñes durant el període 2026 i 2027. A l'inici del ple els diputats han fet un minut de silenci per la recent mort de l'alcalde en actiu de Bellcaire d'Urgell, Jaume Monfort.
Dels 405.000 euros que es destinen a la resta de municipis implicats en la campanya de la fruita, el 70% dels diners s'atorguen en funció de les hectàrees en producció de fruita del municipi. Un altre 25% va en funció del nombre de contractes laborals subscrits durant la campanya, i el 5% restant segons la capacitat d'allotjament en albergs o espais de titularitat pública per a temporers.
L'objectiu de l'ajut, segons ha explicat el diputat de Cooperació Municipal, Acció Territorial i Medi Ambient, Fermí Masot, és "ajudar els ajuntaments que assumeixen aquest esforç a poder fer-hi front amb garanties". "Parlem de finançar despeses corrents vinculades a la campanya agrària, així com el manteniment i reparació d'infraestructures municipals necessàries per al manteniment de l'activitat", ha afegit.
Càtedra Ricard Viñes
D'altra banda, el ple també ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració de la Diputació de Lleida amb la Universitat de Lleida per la Càtedra Ricard Vinyes. Aquest acord vol se centra en els períodes 2026 i 2027, amb una aportació econòmica de 30.000 € i 15.000 euros, per cada anualitat.
La Diputació de Lleida està present en 13 de les 21 càtedres universitat-empresa actives de la UdL. La col·laboració és fruit de l'acord al qual es va arribar a finals de l'any 2024 entre ambdues institucions, que suposa una aportació de la Diputació d'1.731.000 euros fins a l’any 2027.
En aquest punt, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat que amb aquest acord "es vol potenciar la recerca i a la divulgació de la figura de Viñes, així com a la promoció musical i cultural de la ciutat i del territori. Una addenda, doncs, que arriba just després que se celebrés l'Any Viñes, l'any 2025, que commemorava els 150 anys del naixement de Ricard Viñes i Roda, pianista il·lustre lleidatà".