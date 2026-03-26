La Diputació aportarà 30 milions per a inversions en aigua, equipaments esportius i retirada d'amiant

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous el pla de transferències de Cooperació de suport al finançament de la despesa de capital dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Lleida, per a les anualitats 2026 i 2027, amb un valor de 30 milions d'euros. Les inversions afecten àmbits com l'aigua, els equipaments esportius i la retirada d'amiant. El pla estableix que, per les seves característiques, l'Ajuntament de Lleida tindrà una dotació anual fixa de 800.000 euros, les EMD rebran 10.518 euros cada any i la resta d'ajuntaments percebran una quantitat fixa de 30.252 euros per a cadascuna de les anualitats.
El diputat de l'àrea, Òscar Martínez, ha explicat que "el pla és fruit de la voluntat de seguir acompanyant les necessitats dels ajuntaments i les EMD en matèria d'inversions, i donat que els últims anys hi ha hagut un increment de preus que fa que en molts casos sigui complicat finançar determinades actuacions necessàries per seguir prestant serveis als veïns i veïnes, i per al bon funcionament dels equipaments dels municipis de la demarcació".
També, i en funció del nombre d'habitants dels municipis, s'aplicaran criteris concrets, així com en els municipis de les comarques de muntanya. D'altra banda, amb aquest pla els ens locals disposaran dels recursos durant el primer quadrimestre de l'any d'aprovació, reforçant així la capacitat de gestió i execució de les inversions previstes, segons la corporació.
Modificació de crèdits
El ple també ha donat llum verda a les modificacions de crèdit de la Diputació i dels diferents organismes autònoms. Pel que fa a la Diputació de Lleida, la xifra de les modificacions de crèdit ascendeix a 28,6 milions d’euros, dels quals 13,1 milions es deuen a suplements de crèdit --partides que ja estaven creades al pressupost-- i 15,5 milions d'euros es deuen a crèdits extraordinaris --partides que es crearan de nou--.
En el marc d’aquestes modificacions, destaquen els prop de 5 milions d'euros que es destinaran al pla de camins, que permetrà arranjar i rehabilitar les vies i camins dels ajuntaments, per tal de millorar les comunicacions i garantir el dret a una mobilitat digna entre els municipis del territori. Així mateix, 4,2 milions d'euros aniran destinats a continuar amb el desplegament de la fibra òptica per tal de millorar la connectivitat.
També s'ha aprovat per unanimitat el pla econòmic financer per als exercicis 2026 i 2027 a causa de l'incompliment de la regla de la despesa i de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, atesa l'alta execució del pressupost de l'exercici 2025 de la Diputació de Lleida i del seu sector públic.
Pla Econòmic d'Educació
La sessió plenària també ha aprovat per unanimitat el pla econòmic als ajuntaments de la demarcació de Lleida per al desenvolupament d'accions i programes per garantir l'equitat en el lleure educatiu i l'educació a temps complet, per al període d'1 de juliol de 2026 a 30 de juny de 2027. El pla comptarà amb una dotació inicial de 200.000 euros.
D'altra banda, el ple ha donat via lliure al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Associació Alba per a l'ampliació de la Llar-Residència a Sant Martí de Maldà, durant el període 2025-2028, per un import total de 300.000 euros; i al conveni amb l'Associació AMISOL per a la reforma d'un local del centre ocupacional durant el període 2025-2026, que suposa una aportació de 200.000 euros.
Aprovada una moció sobre la situació de l'A-2
En l’apartat de mocions s'ha aprovat la presentada pel grup de Junts-Impulsem, amb els vots favorables dels grups de Junts-Impulsem, Ara-Pacte Local, PP i ERC, i l'abstenció del grup del PSC, sobre la "precària" situació de l'A-2 a Ponent i la resta de carreteres estatals a la demarcació de Lleida.