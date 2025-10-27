La Diputació de Lleida repararà la memòria dels 537 treballadors represaliats pel franquisme

La Diputació de Lleida farà un pas històric en la recuperació de la memòria democràtica amb un ple extraordinari al desembre on reconèixerà 537 funcionaris i interins de la corporació que van ser depurats o acomiadats injustament pel règim franquista. L’acte vol retre homenatge als treballadors que van patir represàlies sense cap mena d’expedient formal, després del cop d’estat del 18 de juliol de 1936.
La iniciativa sorgeix d’un exhaustiu treball d’investigació impulsat pel Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la mateixa Diputació, que ha identificat 701 empleats públics que hi van treballar entre 1931 i 1939. D’aquests, 537 van ser víctimes directes de sancions o destitucions per motius polítics o ideològics.
El règim franquista va utilitzar els expedients de depuració com a eina per eliminar de l’administració qualsevol persona vinculada amb la República o considerada “desafecta” al nou règim. Els treballadors havien de declarar per escrit la seva afiliació política, sindical i fins i tot els diaris que llegien, mentre la Falange, la Guàrdia Civil i els alcaldes emetien informes que podien decidir el seu futur laboral i personal.
La corporació també prepara un portal web memorial amb tota la informació del projecte i un formulari per a familiars dels afectats, que podran inscriure’s per assistir a l’acte institucional de reconeixement. Amb aquesta acció, la Diputació de Lleida vol restituir la dignitat i la memòria d’aquells treballadors públics que van ser silenciats per la repressió i donar-los el lloc que la història els devia.