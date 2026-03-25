El Govern aprova el pla director del polígon de Torreblanca de Lleida

El mapa industrial de Catalunya té des d'aquest dimarts un nou punt focal. La Comissió de Territori de Catalunya ha donat llum verda al PDUAE de la Plana de Lleida, deslligant definitivament el desenvolupament de l'esperat sector de Torreblanca-Quatre Pilans. Amb aquesta decisió, la Generalitat i la Paeria de Lleida posen sobre la taula una oferta de sòl gairebé inèdita a Catalunya, dissenyada específicament per a les necessitats de la indústria i la logística del segle XXI: grans formats i connectivitat multimodal.
Una giga-parcel·la per a un mercat exigent
La gran novetat d'aquest PDU és la seva configuració. De les 328 hectàrees totals del sector, 202 es destinen estrictament a activitat econòmica, estructurades per evitar la fragmentació i atraure projectes de gran envergadura. Aquesta zona oferirà parcel·les amb una superfície mínima de 4 hectàrees, pensades per a empreses que requereixen espais amplis per a producció o emmagatzematge.
El plat fort del projecte és una única peça de 135 hectàrees. Aquesta "giga-parcel·la", una de les més grans disponibles a la vall de l'Ebre, està dissenyada per acollir una gran planta de fabricació o un hub logístic continental. Tot i així, el pla preveu la possibilitat de fragmentar-la en un màxim de tres unitats de 40 hectàrees si el mercat ho requereix, garantint la flexibilitat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'aquesta tipologia de sòl: "Oferim a Ponent les parcel·les de gran format que es requereixen en aquests moments per a les empreses que es volen establir o ampliar activitat a Catalunya".
Aposta pel tren en el Corredor Mediterrani
L'enclavament de Torreblanca està situat en la confluència de grans eixos viaris com la N-240, la C-13 i la C-13b, i en continuïtat amb el polígon del Camí dels Frares i el barri dels Magraners. Però la veritable aposta de futur és la ferroviària. El Govern ha integrat la descarbonització en el cor del projecte amb la reserva de 78,9 hectàrees de sòl per a una nova terminal intermodal de mercaderies.
Aquesta infraestructura, connectada a la línia R14 Barcelona-Lleida, permetrà a les futures empreses del polígon moure les seves mercaderies per tren, connectant directament amb el Corredor Mediterrani i els ports comercials. A més, el pla preveu un baixador per a passatgers, facilitant la mobilitat sostenible dels treballadors. Segons l'executiu, aquesta concentració d'activitat en un encreuament d'eixos territorials evita la dispersió industrial i optimitza les condicions per acollir noves activitats estratègiques.
Oficina pròpia per captar inversions
Paral·lelament a l'aprovació del pla, el Govern ha atorgat un ajut directe de 150.000 euros a l'Ajuntament per posar en marxa una Oficina d'Atracció d'Inversions. Aquest ens tindrà com a objectiu prioritari vendre el potencial del nou sòl industrial i logístic i acompanyar les empreses en el procés d'implantació.
El sector Torreblanca-Quatre Pilans, travessat per la séquia de la Femosa (on es configurarà un gran parc central), entra ara en fase de publicació al DOGC per a la seva entrada en vigor, marcant l'inici d'una nova era per a l'economia de Ponent.