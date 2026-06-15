Mor un home en un incendi d'un edifici a Vielha

Una persona ha mort aquest dilluns al matí en un incendi en un edifici de diversos habitatges al carrer Anglada de Vielha. Segons ha avançat Segre i confirmat l’ACN a través del Conselh Generau d’Aran, una altra persona també ha resultat ferida lleu per inhalació de fum i ha estat traslladada a l’hospital de la Val d’Aran.
Els fets han tingut lloc a un quart de set del matí i, segons ha informat el Conselh Generau d’Aran, el foc ha afectat sis habitatges, que han quedat cremats i 3 més s’han vist afectats per l’aigua. A l’edifici hi viuen una dotzena de persones que han estat reallotjades en hotels de la capital aranesa, ja que ha quedat molt afectat per les flames. També ha patit conseqüències del foc l’edifici del costat.
L’Ajuntament ha decretat dol oficial i dimarts es farà un minut de silenci. La víctima seria un home d’entre 45 i 50 anys. Al lloc s’hi han desplaçat 3 camions d’aigua, 1 autoescala, 2 vehicles de comandaments 1 USVA i 17 Pompièrs d’Aran. També han participat en les tasques 5 efectius dels Bombers de la Generalitat.
Dos incendis aquest diumenge, ja controlats
Un total de 16 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, dues unitats de comandament i mitjans aeris de suport continuaran treballant aquest dilluns en les tasques d'extinció de l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que es va donar per estabilitzat a les set de la tarda de diumenge. L'avís del foc es va rebre a les 14.47 hores i les flames han cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Pel que fa als incendis de Sanaüja, que està controlat, i el de Ponts, estabilitzat, els Bombers mantindran tres dotacions per remullar la zona.
A Cervià de les Garrigues es van evacuar vuit veïns per precaució. Cap a les cinc de la tarda Protecció Civil va enviar un missatge Es-Alert per ordenar el confinament a casa de 144 veïns de la Partida de la Devesa. El missatge ordenava tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Poc abans de les vuit es va enviar un altre missatge per desconfinar els veïns afectats en una zona de 260 hectàrees.