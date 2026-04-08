Multitudinari comiat a Jaume Monfort

L’homenatge final a Jaume Montfort i Samà es va transformar ahir en una emotiva i massiva mostra d’afecte. Més d’un miler de persones van omplir el pavelló municipal de Bellcaire d’Urgell per donar l’últim adeu a qui havia estat alcalde des del 2015, mort dilluns als 70 anys a causa d’un càncer. La cerimònia, de caràcter laic, va estar marcada per una forta càrrega simbòlica i política.
L’acte va ser conduït per Joan Solé, primer alcalde democràtic del municipi, i va servir per reivindicar la trajectòria de Montfort com a figura clau d’Esquerra Republicana de Catalunya a les terres de Lleida. En el bloc institucional, hi van intervenir representants destacats com Joan Talarn, Estefania Rufach i Xavier Amor, que van posar en valor el seu ferm compromís amb el municipalisme.
Tot i que Oriol Junqueras va expressar el seu condol al tanatori durant el matí, a la cerimònia de la tarda hi van assistir figures com Joan Tardà, acompanyat d’una àmplia representació d’alcaldes i alcaldesses de Ponent.
La música va tenir un paper central en l’acte, amb les actuacions de les corals Bellcant de Bellcaire, Espiga d’Or de Bellvís i Flor de Lli de Linyola, que van aportar solemnitat a l’homenatge. El comiat es va cloure amb un to més íntim, amb intervencions de familiars i amics que van recordar la dimensió més humana de Montfort, destacant la seva empremta més enllà de la política en la vida social del municipi.