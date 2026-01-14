Detenen un home i una dona a Bellcaire d’Urgell especialitzats en furts a persones grans

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home i una dona, de 39 i 37 anys, especialitzats en furts tipus "mimosa" on les víctimes són persones d’edat avançada. Un mosso fora de servei va evitar el furt a Bellcaire d’Urgell, a la Noguera, i va seguir els sospitosos fins que van ser detinguts. A Castellserà la parella es va encarar a un agent. La dona va fugir pels carrers i es va amagar al lavabo de la llar de jubilats i l’home va marxar conduint de forma temerària fins que es va topar amb un control de dues patrulles en l’accés a l’autovia A-2. Els detinguts provenen de l’àrea metropolitana i van a pobles de comarques cercant persones grans que caminen soles pel carrer per abordar-les.
Els fets van passar dilluns a Bellcaire d’Urgell, passades les dotze del matí, quan un mosso fora de servei va veure com una dona parlava amb una veïna del poble d’edat avançada i com, de sobte, s’hi abraonava i li estirava un anell de la mà. L’agent va cridar l’atenció a la dona, l’anell va caure a terra i, en veure’s descoberta, va fugir corrent cap a un vehicle proper marxant en direcció a Castellserà.
El mosso, un cop va constatar que la víctima no estava ferida i que era atesa per altres veïns, va pujar al seu vehicle i va iniciar el seguiment del vehicle escàpol mentre alertava als Mossos. Quan van arribar a Castellserà, a l’Urgell, es van aturar i el conductor es va encarar amb l’agent, tot i identificar-se com a agent de l’autoritat, i la dona va aprofitar per baixar també del vehicle i fugir corrent pels carrers del poble.
Tot seguit, l’home va aconseguir tornar a pujar al vehicle i continuar la fugida fins que es va topar amb un control de dues patrulles en l’accés de l’autovia A-2. Un cop aturat els mossos van identificar-lo i va resultar que tenia antecedents per furts. En escorcollar el vehicle hi van trobar amagades en la tapisseria del sostre una cadena d’or i una creu.
Els agents el van detenir com a suposat autor d’un furt, en grau de temptativa, conducció temerària i resistència i desobediència greus als agents de l’autoritat.
Paral·lelament diverses patrulles es van desplaçar a Castellserà per tal de localitzar la dona. Poc després una patrulla de paisà la va trobar amagada als serveis de la llar de jubilats. La van detenir com a suposada autora del furt, en grau de temptativa. La detinguda té una cinquantena d’antecedents la majoria per furts, una vintena d’ells comesos l’any passat.
Els dos detinguts estan especialitzats en furts, molts d’ells tipus ‘mimosa’. Formen part de grups mixtos que es desplacen amb vehicles des de l’entorn metropolità cap a pobles de comarques en busca de persones d’avançada edat que caminen soles pel carrer. El conductor s’espera prop del lloc i la integrant femenina, amb qualsevol excusa, interactua amb les víctimes per guanyar-se la confiança fins que els abracen o s’hi abraonen i els sostrauen els objectes de valor que duien a sobre, tipus joies, rellotges o carteres.
La investigació continua oberta per determinar l’origen de les joies recuperades i no es descarta que siguin els autors d’altres fets comesos a Lleida. Els detinguts van passar dimarts a disposició judicial a Lleida.