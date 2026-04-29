El Meteocat activa avisos per tempestes a 13 comarques

Després de dos dies de certa treva -amb precipitacions molt febles i disperses-, aquest dijous reapareixeran les tempestes. I atenció, perquè el Meteocat ha activat avisos a 13 comarques, que seran de nivell taronja al Berguedà i al Lluçanès. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per unes precipitacions intenses que poden afectar la Catalunya Central i el Prepirineu així com part de Ponent.
Tornen les tempestes de tarda
Aquest dimecres ha començat amb ruixats febles en punts del litoral. Era més aviat pluja de fang a causa de la pols sahariana en suspensió. Aquesta tarda, en canvi, està previst que les precipitacions quedin restringides al Pirineu i que no deixin acumulacions importants.
La situació canviarà a partir de dijous. Després de dos dies, es tornaran a repetir les tempestes de tarda. Seran xàfecs localment intensos que, a més, poden anar acompanyats d'aparat elèctric així com calamarsa o pedra petita.
Per tot plegat, el Servei Meteorològic ha activat un avís per la possible acumulació de 20 litres en només mitja hora. En onze comarques són de nivell groc, mentre que al Berguedà i Lluçanès seran taronja.
- Berguedà (avís taronja)
- Lluçanès (avís taronja)
- Alt Urgell (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Urgell (avís groc)
Xàfecs de fins a 60 litres
La situació d'aquest dijous serà similar a la de dilluns on els xàfecs van deixar fins a 60 litres a punts d'Osona i el Berguedà, i d'uns 50 a la Garrotxa. També van destacar valors entre 30 i 40 litres al Solsonès, segons les dades del Meteocat.